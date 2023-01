Grâce au nouvel hôpital d'Ajaccio, "faire en sorte que les gens aillent moins sur le continent"

- Quels seront les grandes étapes de ce déménagement vers le site du Stiletto ?

- Cela commence par les services administratifs, logistiques et techniques la semaine du 16 janvier. Ensuite, le 30 janvier nous commencerons à déménager les services de soins critiques, c’est-à-dire la réanimation, l’unité de soins continus, la néonatalogie, les soins intensifs de neurologie et les soins intensifs de cardiologie. Nous le faisons sur deux jours : le 30 janvier et le 1er février. Le 31 janvier, c’est un jour qui sera à marquer d’une pierre blanche puisque c’est ce jour-là que nous accueillerons notre premier patient externe, le jour où nous ouvrirons les Urgences et le jour où nous commencerons aussi à accueillir les femmes enceintes. Donc il est probable que ce soit aussi le jour où le premier bébé naîtra au nouvel hôpital. Puis, le dernier service à être transféré sera celui des consultations externes mi-février. À noter aussi que le Samu va jouer un rôle de pionnier, puisque la régulation sera déjà sur le nouveau site dès le 10 janvier.



- La période où les deux sites continueront de fonctionner en même temps ne sera-t-elle pas sujette à confusion pour les patients ?

- Non. Justement nous avons voulu cette période très ramassée, puisqu’elle s’étalera sur une dizaine de jours. Nous allons laisser sur ces 10 jours un peu d’Urgences sur le site actuel, un équipage SMUR et une salle de bloc au cas où nous ayons à intervenir en urgence. À partir du 10-12 février, tout le monde sera sur le nouveau site.



- Comment avez-vous organisé cette opération d'ampleur ?

- Cela se prépare depuis des années. Le plus compliqué ce sont les services médicotechniques. Pour le laboratoire de biologie et l’imagerie cela a nécessité l’acquisition de matériel supplémentaire. La grosse difficulté c’est de déménager les équipements que nous n’avons pas acheté en neuf sur le nouvel hôpital. Mais, parce que l’hôpital était très vieillissant, nous nous sommes facilités les choses. Tout d’abord, nous changeons pratiquement tous les lits de l’hôpital en une seule fois, ce qui se fait assez rarement, donc nous n’aurons pas ce problème de logistique. Nous changeons aussi l’IRM et en aurons tout neuf sur le nouveau site. En revanche, nous avions déjà changé le scanner il y a quelques mois, donc nous allons le démonter et le remonter sur le nouveau site. Pendant une semaine nous allons fonctionner avec l’imagerie privée, au-travers d’une convention que nous avons passé avec eux. Et le plus complexe c’était sans doute la biologie. Là-aussi nous changeons certains équipements que l’équipe va trouver en neuf sur le nouveau site, mais il y a aussi quelques équipements que nous allons déménager. Donc pour le temps du déménagement, nous allons également passer un accord avec les laboratoires de biologie privés.



- Et pour les patients hospitalisés, comment se passera le transfert d’un site à l’autre ?

- Le plus délicat ce sont les patients de soins critiques qui seront transférés le 30 janvier et le 1er février. Il s’agit de patients très fragiles que nous ne pouvons pas laisser trop longtemps dans les véhicules. Donc une escorte policière accompagnera le convoi et nous permettra de nous faire un passage. Nous effectuerons ces transferts à certaines heures de la journée afin d’éviter les périodes où il y a beaucoup de circulation dans Ajaccio. Nous passerons ainsi le matin très tôt, ensuite en seconde partie de matinée et en début d’après-midi, aux moments où la circulation est la plus fluide sur la ville.