Gouvernement : le camp macroniste en force, les Républicains bien lotis

Renaissance, le gros morceau : 12 portefeuilles

Le parti d'Emmanuel Macron se taille la part du lion parmi les ministères de plein exercice : Catherine Vautrin (Territoires), Anne Genetet (Education nationale), Sébastien Lecornu (Armées), Agnès Pannier-Runacher (Transition écologique), Astrid Panosyan-Bouvet (Travail), Guillaume Kasbarian (Fonction publique) et Antoine Armand (Economie).

Les macronistes sont pour la plupart peu connus à l'exception peut-être de Sébastien Lecornu, un pilier du camp présidentiel, ou d'Agnès Pannier-Runacher, plus proche de l'aile gauche de la Macronie, tous deux déjà présents dans les deux derniers gouvernements.

Aucun poids-lourd de l'ex-majorité présidentielle ne demeure après les sorties de Gérald Darmanin (Intérieur) et de Bruno Le Maire (Economie).

Si Renaissance perd plusieurs postes régaliens, il décroche l'Education, "domaine réservé" du président, et la Transition écologique, autre priorité affichée du chef de l'Etat.

Deux jeunes "espoirs", le député Antoine Armand, 33 ans, et Laurent Saint-Martin, 39 ans, spécialiste des finances, arrivent à Bercy, respectivement à l'Economie et au Budget.

Les macronistes peuvent également s'appuyer sur Rachida Dati à la Culture et Gil Avérous aux Sports, tous deux issus des LR, mais comptabilisés comme des divers droite.





Les alliés MoDem et Horizons - 5 portefeuilles

Les centristes de François Bayrou (MoDem) et le parti Horizons de l'ex-Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) obtiennent respectivement trois et deux ministères.

Si le MoDem perd un poste par rapport au précédent gouvernement, il décroche notamment les Affaires étrangères (Jean-Noël Barrot) et la Santé (Geneviève Darrieussecq).

Horizons obtient les Solidarités, l'Autonomie et l'Egalité entre les femmes et les hommes (Paul Christophe) ainsi que l'Economie sociale et solidaire (Marie-Agnès Poussier-Winsback)





Des Républicains surreprésentés ? 10 portefeuilles

Les Républicains, qui comptent également Michel Barnier à Matignon, apparaissent particulièrement bien représentés en nombre de portefeuilles (10) au vu de leur représentation à l'Assemblée (47 sièges sur 577).

Ils décrochent notamment l'Intérieur, confié au très conservateur Bruno Retailleau, un des rares poids lourds du gouvernement. Mais c'est là leur seul ministère régalien. LR se voit cependant confier l'Agriculture (Annie Genevard) ou encore les Outre-mer (François-Noël Buffet).





Un seul ministre issu de la gauche

Le Nouveau Front populaire refusant clairement de participer à ce gouvernement, Michel Barnier n'a pu rallier qu'un responsable issu de la gauche, l'ancien député socialiste Didier Migaud, nommé ministre de la Justice. Il a quitté le PS en 2010.