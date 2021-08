Golfe du Valinco : la SNSM de Pruprià sauve un chien de la noyade

La rédaction le Dimanche 1 Août 2021 à 17:49

C'est la belle histoire du jour. Elle a été écrite par les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano. Des hommes, qui tout comme leurs pairs de la société nationale des sauveteurs en mer, payent, bénévolement, de leur personne pour secourir les autres - tous les autres - dès lors qu'ils sont en mer et en difficulté. Ce dimanche matin c'est un chien qu'ils ont sauvé d'une noyade certaine. Un beau geste qui, sur les bords du Valinco, et au-delà, en a ému plus d'un.