Gilles Simeoni : « Le projet de Saleccia est emblématique du nouveau modèle que nous mettons en place »

- Néanmoins, ces quotas ne sont pas forcément bien acceptés par ces acteurs, ni le paiement de la redevance par la population locale. C’est un choix que vous assumez ?

- Oui ! De toute façon aujourd’hui, dans le monde entier, notamment en Méditerranée, l’ensemble des sociétés et collectivités humaines et politiques s’organisent notamment pour lutter contre les effets néfastes du surtourisme et s’engagent dans un tourisme durable. Je rappelle aussi que l’activité économique dans le massif de l’Agriate, ce n’est pas seulement le tourisme, c’est aussi - et cela a vocation à l’être de plus en plus -, l’agriculture de production. Il y a également des enjeux de lutte contre les incendies, contre la pollution et de régulation des flux maritimes. Bien sûr, personne n’accepte aisément de devoir payer une redevance ou une écotaxe, mais cette fiscalité environnementale est nécessaire et indispensable. Elle peut s’aménager en fonction de l’activité et des personnes qui ont vocation à la payer avec, par exemple, des réductions ou des exonérations pour les résidents. Cela se fait partout et cela se fera ici aussi.



- Vous insistez sur la nécessité de réglementer l’activité économique. Est-ce désormais la nouvelle donne en milieu naturel ?

- Tout à fait ! L’opération des Agriates est importante, stratégique et emblématique car elle fait partie d’un panel d’opérations que nous avons engagées et que nous entendons mener à bien. Parmi ces opérations, il y a le cas de Cavallu, symbolique de la volonté de la puissance publique de se réapproprier cette île et d’y être fortement présente. Il y a la régulation des flux dans les Lavezzi et l’enjeu majeur de Scandula. Il y a aussi - il ne faut pas l’oublier - l’intérieur avec, par exemple, la Restonica ou le Cuscioni, la réhabilitation des estives, la gestion des conflits d’usage, et, là aussi, la régulation des flux. Ici à Saleccia, ce qui est intéressant, c’est que le site englobe à la fois la partie terrestre et la partie maritime, donc un cumul d’enjeux extrêmement importants et la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour construire dans la concertation, le nouveau modèle qui est indispensable.



- Vous avez mis des quotas sur les Lavezzi, qu’en est-il pour Saleccia qui est tout aussi saturé ?

- Ce sera pour l’année prochaine. Saleccia est aussi confrontée à ce problème important de saturation et de sur-fréquentation estivales. Il faut se pencher sur la régulation des flux maritimes sur Saleccia et le Lodu. Là aussi, le conservatoire du littoral, la collectivité de Corse, le Parc naturel maritime du Cap Corse et de l’Agriate et les services de l’État souhaitent mener à bien une discussion dans la concertation, y compris, avec les acteurs économiques. En clair, les organisateurs de promenade en mer, pour qu’il y ait une véritable régulation et que cette activité de tourisme maritime se fasse dans les règles au plan technique et au plan réglementaire.



- Les communes du Haut-Nebbiu se plaignent avec raison de ne pas profiter de la manne touristique et des activités qui utilisent leur littoral. Comment y remédier ?

- Il y a des enjeux d’équilibre, y compris au niveau des territoires et au niveau de la Corse toute entière. Cela fait partie d’ailleurs des questions qui sont en filigrane dans l’approfondissement du travail en cours sur le statut d’autonomie. On a parlé de logique de péréquation, de fonds de solidarité, de régulation du tourisme, d’annualisation de l’activité touristique, de construction d’une économie et d’une agriculture de production. Ce sont des enjeux qui sont au cœur de la problématique de la Corse d’aujourd’hui et de demain. Je pense que la prise de conscience se fait de plus en plus largement dans la population avec un consensus de plus en plus fort sur les grands principes et sur la façon de réussir à atteindre les objectifs que nous définissant ensemble.



Propos recueillis par Nicole MARI.