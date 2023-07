Gilles Simeoni : "Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse et et une relation nouvelle avec l'Etat"

L’appel au sursaut

La présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, est revenue sur le contexte, les modalités et l’enjeu du débat qu’elle espère le plus large possible afin « de parvenir à l’issue de nos échanges à la rédaction d’une délibération que nous espérons conjointe, ou tout au moins, d’une délibération qui pourrait rassembler une majorité la plus large possible des suffrages ». Il s’agit avant tout, poursuit-elle, « d’établir un accord politique historique avec l’Etat. Accord qui doit permettre de sceller les modalités de résolution d’un conflit qui dure depuis des décennies et de tracer collectivement le chemin qui doit nous conduire au développement économique, social, durable, à la paix ». Pour elle, en Corse, en France, en Europe, « plus grand monde ne doute qu’il y ait un peuple corse avec sa langue, sa culture, ses travers, ses déboires et ses victoires. Plus grand monde ne discute l’idée, qu’à l’instar d’autres territoires européens de montagne, insulaires, faiblement peuplés, notre île puisse disposer de modalités d’auto-gouvernement propres à lui permettre d’édicter ses lois et produire, dans l’environnement méditerranéen naturel et culturel qui est le sien, au regard de ses propres contraintes géographiques, de ses faiblesses mais aussi de ses richesses économiques, culturelles et écologiques, les solutions adaptées aux problèmes généraux ou singuliers qui se posent à son peuple et ses propres aspirations ». Forte cette certitude, elle interroge : « Quels pourraient-être aujourd’hui les obstacles à la formulation d’une proposition innovante visant tout à la fois à solder 50 ans de difficultés et ouvrant un avenir de paix et de prospérité ? ». Et ce, malgré les divergences et la discorde qu’elle ne nie pas. S’adressant d’abord aux groupes nationalistes, elle ne veut retenir que « les sursauts dont nous avons fait preuve et la confiance qui nous a animés, ce qui nous permet aujourd’hui d’être, ensemble, largement majoritaires en Corse ». Elle tire trois enseignements : « Nous n’avons jamais été développés au sens moderne. Jamais ! Nous avons de la croissance, de la richesse matérielle mais elle délite aujourd’hui notre environnement, elle nous dépossède de la terre et de nos fondamentaux. Deuxièmement, nos institutions, quelles que furent les réformes effectuées n’ont jamais produit l’efficacité d’un autogouvernement à même de pouvoir dépasser les contraintes structurelles que nous subissons depuis toujours. Nous sommes mal-développés car n’avons pas les institutions autonomistes qu’il nous faut. Enfin, nous ne pourrons être autonomes que si nous-mêmes nous sommes responsables et unis ! Où a-t-on vu que la division apportait le développement, la prospérité et la paix ? Nulle part ! ». Et de réaffirmer : « l’autonomie n’est pas une fin en soi, c’est un moyen. Le seul pour que continue à vivre le peuple corse ! N’ayons pas peur ! ».