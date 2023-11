Ghjuventù Libera dénonce "des violences et des insultes racistes" lors d'un contrôle routier à Bastia

La mobilisation de ce lundi fait suite à un contrôle de police qui se serait déroulé ce dimanche 19 novembre, dans l'après-midi, à proximité au rond point de Toga, à Bastia. "Un contrôle abusif, selon Ghjuventu Libera, effectué sans aucune raison." Selon les militants indépendantistes, le contrôle qui aurait duré plus d'une heure, "a rapidement dégénéré, plaçant deux jeunes insulaires dans une situation dangereuse." Les CRS s'en seraient "pris violemment aux jeunes" et des injures "racistes et anti-corses" auraient été proférées par les policiers "ainsi que des coups qui ont ont entraîné une incapacité de travail pour l'un des jeunes." dénonce Ghjuventù Libera qui a les enregistrement du contrôle.



Cet incident présumé soulève des préoccupations quant aux tensions persistantes entre la jeunesse corse et les forces de l'ordre. "Ce sont les mêmes qui installent et maintiennent une répression de plus en plus abusive alors que leur gouvernement appelle au calme", ont déclaré les jeunes du mouvement indépendantiste pendant la conference de ce lundi. "Ce sont ces mêmes forces de l'ordre qui, lors de l'enterrement de notre frère de lutte Yvan Colonna, ont chanté haut et fort La Marseillaise sans aucun respect pour le deuil du peuple corse."

Les jeunes militants mettent en garde contre de tels comportements, soulignant que leur intransigeance vise à dénoncer "l'état colonial." "Aujourd'hui plus que jamais, nous serons intransigeants avec ce genre de comportement, qui laisse dans son empreinte l'état colonial qu'est et restera la France. Basta à la répression, e fora a Francia!"