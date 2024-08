Ghjurnate Internaziunale di Corti : faut-il s’attendre à une rentrée agitée ?

Intensifier la lutte sur le terrain



Petr’Anto Tomasi, pour Nazione, a lancé le meeting de clôture en rappelant les nouvelles initiatives du mouvement et le retour aux fondamentaux de la Lutte de Libération Nationale, comme la question du corps électoral et l’internationalisation « de notre combat en faveur de notre souveraineté ». Il a insisté sur l’importance de transcender les organisations préexistantes pour créer Nazione, « un outil au service de la LLN, adapté aux défis de notre temps et ouvert à tous ceux qui souhaitent œuvrer pour leur pays ».



Le porte-parole de Nazione a réaffirmé « nous n’accepterons pas que l’avenir de la Corse soit confisqué par la loi du nombre, par la colonisation de peuplement et l’expression d’un vote communautaire français. Nous n’accepterons pas non plus que notre pays soit représenté par des candidats ou élus parachutés, totalement étrangers à notre terre, à notre peuple et à ses réalités ». Il faisait référence aux récentes élections législatives anticipées avec des candidatures dictées par Paris.



Concernant les critères du futur corps électoral corse, Petr’Anto Tomasi s’est adressé directement à certains électeurs : « propriétaires de résidences secondaires, fonctionnaires de passage, néo-arrivants fraîchement débarqués et n’ayant aucun désir de s’intégrer au peuple corse, seule communauté de droit sur sa terre. À ces électeurs, nous délivrons un message simple : ne votez pas ! Ne votez plus lors de scrutins organisés sur la terre de Corse et qui pèsent sur l’avenir de notre peuple. Lorsque vous votez, vous altérez le droit d’un peuple à disposer de lui-même et vous agissez contre les intérêts de la Corse ».



Il a poursuivi en affirmant que la décorsisation des emplois se poursuit, soulignant que « ce n’est plus seulement l’administration qui est concernée, le modèle de société désastreux fondé sur l’installation de franchises commerciales et de multinationales contribue également à la création d’emplois réservés à des non-Corses ».



Nazione entend intensifier la lutte sur le terrain à travers « deux orientations incontournables. D’abord, nous devons renforcer les contre-pouvoirs existants ou en créer de nouveaux dans les domaines social, économique, culturel, linguistique et environnemental pour imposer sur le terrain un projet national. Ensuite, nous devons élaborer un projet d’indépendance qui intègre de façon décisive les préoccupations sociales et économiques des Corses ».



Nazione a également annoncé son intention de démontrer la viabilité du projet d’indépendance de la Corse. « Un travail que nous mènerons avec patience et détermination pour construire une majorité solide au sein de notre peuple et remporter demain le scrutin d’autodétermination que nous appelons de nos vœux ».