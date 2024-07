Ghjulianu, Leria, Anghjulina : quels ont été les prénoms les plus donnés en Corse en 2023 ?

Choisir le prénom de son enfant à naître est parfois difficile. Surtout en Corse où ce choix prend une dimension sociale et identitaire toute particulière. Sur l'île, comme dans le reste de la France, les prénoms suivent des modes mais les prénoms nustrali tels que Lisandru, Livia, Santu ou encore Anghjulina ont toujours la cote selon les classements de l’Insee des prénoms les plus donnés aux bébés nés en 2023, dévoilés ce lundi 8 juillet.





Au niveau national, Gabriel reste, comme en 2022, le prénom masculin le plus donné aux nouveau-nés, mais chez les filles, c’est Louise qui s’impose, alors que Jade, tenante du titre l’an dernier, se classe quatrième. Mais d’un département à l’autre, on constate de fortes disparités. Si Gabriel et Louise s’imposent souvent, Raphaël, Maël ou encore Léo ont la cote dans de nombreux départements chez les garçons, tandis qu’Alba et Ambre sont également plébiscités chez les filles.



En Corse, les dix premiers prénoms pour les garçons nés en 2023 révèlent une tendance particulière. Ange se hisse en tête avec 28 bébés, suivi de Gabriel avec 25 bébés. Ensuite, nous trouvons Baptiste (22 bébés), Andria (20 bébés) et Joseph (17 bébés). Antoine et Santu partagent la sixième place avec 16 bébés chacun. Les prénoms Louis et Saveriu, chacun donné à 14 bébés. Enfin,on retrouve les prénoms Andrea, Ghjulianu, Lisandru et Léo, avec 12 bébés chacun.



Pour les filles, Alba est le prénom le plus donné en 2023 avec 24 bébés. Elena suit avec 16 bébés, un prénom à la fois doux et élégant. Maddalena se classe troisième avec 14 bébés. Anna, Emma et Livia, chacun donné à 13 bébés. Chjara, Leria et Lia, avec 12 bébés chacun sont suivies pas Anghjulina et Nina, avec 11 bébés chacune.