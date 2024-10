Ghisonaccia : La forte odeur de cannabis conduit les gendarmes à une plantations illégale

C’est une simple patrouille qui a mené à une saisie significative à Ghisonaccia. Alors qu’ils circulaient à proximité d’une propriété, les gendarmes de la communauté de brigades (COB) ont été interpellés par une forte odeur de cannabis. Intrigués, ils ont décidé d’approfondir leurs recherches, ce qui a déclenché une enquête.



Suite à une perquisition, les enquêteurs ont découvert une plantation de cannabis dans le jardin de la propriété. Près de 2 kg d’herbe et six pieds de cannabis ont été saisis. Le propriétaire des lieux, qui a reconnu les faits, devra comparaître prochainement devant la justice à Bastia, dans le cadre d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité pour détention et usage de produits stupéfiants.