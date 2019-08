Gérard Larcher, Président du Sénat à Ajaccio pour le 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon

Le Maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli et bon nombre de ses élus ont reçu en ce 15 août, le Président du Sénat, Gérard Larcher. L’occasion de suivre les festivités avec l’ensemble des ajacciens présents mais aussi de nombreux touristes. A l’issue de la traditionnelle messe, les deux hommes ont rejoint l’Hôtel de Ville afin d’y accueillir élus et invités. Le Maire s'est exprimé dans le hall de la maison carrée avant de céder la parole a son invité d'honneur.



« Comment ne pas être fier d’être le premier magistrat de la Ville qui constitue le point de départ de l’histoire napoléonienne ? Aujourd’hui, en ce 250èmeanniversaire de la naissance de Napoléon, nous avons le plaisir et l’honneur d’avoir la présence d’un des plus hauts représentants de l’Etat. J’y vois la réconciliation symbolique de la mémoire. Je considère que la République est forte lorsqu’elle reconnaît l’ensemble de son histoire. La France n’a pas à avoir honte de son histoire, elle ne doit pas lui tourner le dos. Elle n’a pas à regretter d’avoir gagner des guerres tout comme elle n’a pas à avoir honte d’en avoir perdu. La France, c’est un tout, une histoire. La présence aujourd’hui du Président du Sénat pour cet anniversaire a du sens. Aujourd’hui nous célébrons également la Sainte Marie, une fête religieuse. Nous trouvons ainsi à Ajaccio, une laïcité apaisée qui permet cette cohabitation heureuse entre le monde spirituel et sacré et celui du profane et de l’histoire ».



La visite de Gérard Larcher tend à démontrer la reconnaissance de l’Etat envers le berceau de l’Empereur qu’est la ville d’Ajaccio mais aussi se veut être un symbole. C’est en effet Bonaparte qui créa le Sénat en 1799 afin de veiller au respect de la Constitution. « C’est dans le bureau que j’occupe temporairement comme le veut la démocratie, que fut décidé le 18 brumaire et la naissance du consulat,a rappelé Gérard Larcher. Le premier Président du Sénat faisait état de l’importance de la proximité. Aujourd’hui, cette proximité est plus que jamais essentielle entre les citoyens et celles et ceux qui sont aux responsabilités. Il est important de rappeler ce que le Sénat doit à la République mais également ce que le Sénat et la République doivent à Napoléon Bonaparte. Malgré les difficultés que l’on peut rencontrer, on en demeure pas moins fils et filles de Corse et fils et filles de France ».