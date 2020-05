Gérard Antonelli manquera à l'Ile-Rousse

Il y a des personnes qui disparaissent de notre entourage mais que l'on oublie pas. Gérard Antonelli était de ceux là.

Figure de la cité île-roussienne, Gérard Antonelli est sorti de la vie publique, touché par la maladie alors qu'il était rentré dans la cinquantaine.

Durant de longues années il a lutté avec l'espoir de s'en sortir.

Durant plus de 10 ans, il a affronté la maladie avant de s'éteindre à l'âge de 65 ans, dans un Ehpad de la région bastiaise





Sur la place Paoli à l'Ile-Rousse tout le monde se souviendra de toutes ces années où il était barman au Café des Platanes et où il était chez lui aux côtés de la famille Luciani.

Beau gosse, souriant, proche des gens, il n'était jamais le dernier pour faire plaisir, pour partager avec ses amis des moments de bonheur.





Pour l'anecdote, on se souviendra de ce jour dans les années 80/90 où alors gérant du restaurant "California", plage de la Gare à l'Ile-Rousse, il avait organisé un repas, les pieds dans l'eau, à l'attention du regretté Johnny Hallyday, client de l'Hôtel Santa Maria tout proche.

On se souvient aussi de lui à Calvi où il a été gérant d'un établissement dans la rue Clemenceau.

Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à lui rendre hommage et à évoquer tant et tant de souvenirs.





Ultime témoignage de cet amour qu'il dégageait, Gérard Antonelli a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure par les membres de sa famille mais aussi par les personnel de l'Ehpad où il séjournait.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.

Adieu l'ami, repose en paix.