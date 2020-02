GFCA dominé à Boulogne (4-1)

Stade de la Libération, Boulogne : 4 GFC Ajaccio : 1 (2-0).

Buts pour Boulogne : Duterte (21e), Kolo Muani (43e et 87e), Scaramozzini (54e), sur penalty

Pour le GFCA : Becjam Kyel (51e)

Arbitre : A. Chancioux





Boulogne

Lugier (g) – Duterte, Scaramozzino, Frikeche, Daillet, Diomandé, Cadiou, Beghin, Joseph, Shamal, Kolo. Remplaçants : Ndy Assembé, Mendy, Traoré, Senneville, Mawungu. Entraineur : Laurent Guyot.





Gazélec Ajaccio

A. Balijon – D. Guidi (c), G. Pineau, T. Sainte-Luce, A. Lippini, G. Haag, M. Ndoye, A. Nguiamba (puis J. Anziani, 55′), D. Pandor (puis V. Piechocki, 55′), S. Sawadogo (puis M. Pélican, 78′), S. Keyi. Non entrés en jeu : C. Maury, PA. Finidori. Entraineur : François Ciccolini.