GFCA : conseil d'administration et bureau élus avant la nouvelle étape judiciaire

Anthony Alessandri prend la casquette de président délégué. Xavier-Joseph Tavera est élu secrétaire, Dominique-André Mancini, trésorier. "Il y a beaucoup de factures courantes mais surtout deux qui sont très importantes et prioritaires, précise d'entrée le nouveau trésorier au micro. Le club doit 23 000€ de l'an dernier à l'établissement Saint-Paul, ainsi que 19 000€ à la Ligue Corse pour les licences impayées de la saison dernière et cette saison. Ce qui crée donc un passif de 42 000€."



"Depuis deux mois et demi, 50 000€ ont déjà été payés grâce aux dons récoltés et à la mobilisation des associations : les Socios, les Diavuli 1910 et l'Amicale des anciens, s'empresse de compléter Anthony Alessandri, en les remerciant. Désormais, on espère que le tribunal confirmera notre placement en redressement judiciaire, pour que l'on puisse ensuite établir un prévisionnel et une feuille de route."



Les premières missions de ce nouveau bureau seront le dépôt de sa composition en préfecture et l'activation d'un nouveau compte bancaire. L'objectif sera ensuite de solliciter l'aide de partenaires institutionnels, dont certains ont assuré de leur soutien dans le cas où un redressement judiciaire serait prononcé.



Cette décision dépendra de l'audience au tribunal judiciaire qui se profile mardi 14 février. Le nouveau président, Louis Poggi et l'avocat sollicité par le club, Stéphane Nesa, y représenteront l'association et son projet qui se veut ambitieux. Dès la saison prochaine, le GFCA souhaiterait avoir une équipe de jeunes en U19 National.