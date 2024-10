Futur hôpital de Bastia : le Collectif Corse Santé dénonce "un projet insuffisant"

Danièle Franceschi a d’emblée souligné les limites actuelles de l'hôpital : « Nous avons une certaine inquiétude concernant l'avenir de l'hôpital actuel et les projets hypothétiques qui ont été envisagés. Pour l’instant, nous n’avons qu'une partie de l'hôpital qui a été construite. » En cause, une infrastructure vétuste et saturée, qui ne permettrait ni de retenir les médecins actuels, ni d’attirer de nouveaux professionnels, selon elle. "Nous avons besoin de locaux adéquats pour redonner au personnel la fierté de travailler dans un hôpital public", a-t-elle ajouté.



Josette Risterucci, représentante des usagers au conseil de surveillance, a de son côté martelé : « Depuis le début, nous demandons un nouvel hôpital. Nous ne voulons pas d'une partie d’hôpital, mais d’un hôpital entier. » Elle a rappelé que la construction d’un établissement neuf, couvrant l’ensemble des services, y compris la psychiatrie et les soins de rééducation, est une priorité depuis longtemps. Le choix d’une construction partielle laisse les représentants sceptiques quant à l’engagement du ministère de la Santé.



Inquiétudes autour de l’acquisition des terrains et des promesses de financement

Le Collectif a également fait part de ses inquiétudes concernant le processus d’acquisition des terrains nécessaires. Danièle Franceschi a expliqué que le Centre Hospitalier de Bastia prévoit d’acheter des parcelles indivisibles, ce qui nécessiterait une déclaration d’utilité publique (DUP), mesure qui, selon elle, "garantit la viabilité du projet". Elle a mis en garde contre les risques liés à une construction partielle : « Nous nous opposons à l'idée d’accepter encore une fois de n’obtenir qu’une partie de l’hôpital, en renonçant à une vision globale du projet. »



Les représentants ont par ailleurs dénoncé des promesses de financement insuffisantes pour soutenir un projet de santé publique durable. Josette Risterucci a pointé du doigt le gouvernement, accusant Paris de prendre des décisions "déconnectées des réalités locales" et d’ignorer les besoins des habitants de l’île. « On nous parle de montants alloués, mais ces fonds sont souvent fléchés vers d'autres priorités, laissant notre hôpital dans une situation précaire », a-t-elle déploré.



Le poids d'une dette croissante qui freine tout projet d’avenir

Derrière ces revendications, un problème financier majeur : le déficit structurel du Centre Hospitalier, passé de 7 millions d’euros en 2014 à 200 millions en 2024. Cette dette freine tant les projets d’avenir que les opérations du quotidien. "Sans effacement de la dette, comme cela a été fait ailleurs, nous ne pourrons ni développer un nouvel hôpital ni maintenir les soins actuels", a souligné Danièle Franceschi.



Pour le Collectif Corse Santé, il est impensable que l’île ne dispose pas des mêmes infrastructures que sur le continent. « Nous avons besoin d'infrastructures neuves ; c'est une priorité pour l'île et pour les patients », a déclaré Josette Risterucci, avant de conclure : « Nous le méritons, au même titre que n’importe quelle autre ville. »



Un appel ferme aux élus locaux et au gouvernement

Le Collectif ne compte pas se satisfaire de la situation actuelle et appelle les élus locaux ainsi que le gouvernement à prendre des engagements concrets. "Nous ne nous contenterons pas d'une demi-réponse. Il n'y a rien de concret aujourd'hui, et c'est cela qui nous inquiète", a conclu le Collectif Corse Santé.



La mobilisation reste forte, avec une pétition en faveur d’un nouvel hôpital qui a déjà rassemblé environ 12 000 signatures en 2021, soit 60 % de la population insulaire.