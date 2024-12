Fusillade du Lamparo : mis en examen pour "meurtre" et "violences volontaires"

Mercredi soir, aux alentours de 18 heures, l'homme mis en cause dans les faits tragiques qui se sont déroulés lundi vers 23h30 au "Lamparo", qui a fait 6 blessés et coûté la vie à Pierre-Louis Giorgi s'était constitué prisonnier au commissariat de police d’Ajaccio.

Aussitôt placé en garde à vue il a été longuement entendu par les officiers de police judiciaire, qui, sous l’autorité d’un magistrat instructeur du tribunal judiciaire d’Ajaccio ont mené et auditions et investigations qui ont abouti ce vendredi soir à une mise en examen pour "meurtre" et "violences volontaires".