Furiani : une nouvelle pelouse pour le rugby bastiais au stade de Volpagiu

Le stade de Volpagiu va continuer à se moderniser. La prochaine étape sera la construction d'une tribune. Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le développement du ballon ovale sur l'île et dans la philosophie de la Communauté d'agglomération de Bastia : "Nous voulons un pôle d'excellence. Nous voulons que les jeunes puissent s'exprimer dans cette discipline qui est très formatrice et pleine de valeurs", soutient le président de la CAB.

915 000 euros ont été investis, dont une participation à hauteur de 40% par la Collectivité de Corse ; de 40% par la CAB et de 20% par l'État, afin de promouvoir le rugby. Ce terrain, qui perpétuera prochainement le souvenir de l'un de ses plus grands serviteurs bastiais, est homologué jusqu'à la Fédérale 1 et peut accueillir des équipes de très haut niveau à l'occasion de stages et de sessions de préparation. De quoi donner bien des idées à Louis Pozzo di Borgo : "Nous avons accueilli l'Afrique du Sud l'année dernière, pourquoi ne pas rêver à l'Australie et aux All Blacks ? Cela nous ferait très plaisir de voir de grands champions avec nos jeunes autour d'eux."

À moins d'un mois et demi des Jeux Olympiques de Paris, le président invite toutes les équipes à venir s'entrainer sur ce nouveau terrain unique en Corse.