Furiani : la dune du site de Banda Bianca réhabilitée

Déchets, véhicules invasifs, incendies… Depuis de longues années, le secteur de Banda Bianca, sur le cordon lagunaire de la Marana, est en proie à des dégradations diverses. Pour endiguer ce phénomène, le Conservatoire du littoral mène des actions de préservation, dont la plus récente a été présentée ce lundi 6 mars, en présence de différents représentants institutionnels. Après quatre mois de travaux, environ 3 hectares d’espace dunaire ont donc été réhabilités, grâce au financement conjoint du plan de relance gouvernemental et du programme européen LIFE adapto. Coût total : environ 130 000 euros.



Pour Matthieu Zanca-Rossi, chargé de mission au Conservatoire du littoral, l’aboutissement de ce projet est un vrai point positif sur le plan écologique. Mais pas uniquement. « Cet espace dunaire, il est primordial dans la fonctionnalité de la plage. C’est lui qui stocke le sable, et qui le restitue ensuite. Les dunes sont aussi un obstacle naturel très fort pour réduire l’érosion côtière ou la submersion marine. Ça atténue la force de la vague, et ça permet par exemple d’éviter les inondations. Donc c’est très important. »



Réduite sous l’effet de la circulation motorisée - pourtant interdite -, la dune a donc été réhabilitée et protégée par la mise en place de barrières pour en empêcher l’accès aux voitures. « La végétation va reprendre petit à petit, et la fonctionnalité naturelle aussi », projette Matthieu Zanca Rossi.