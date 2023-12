Furiani : La résidence d'un élu visée par un attentat

Le maire de Furiani, Michel Simonpietri, a condamné fermement cet acte dans un communiqué sur les réseaux sociaux, déclarant : "Une fois de plus, la quiétude du sommeil a été violée par une explosion, celle d’un attentat, perpétré contre l’habitation de Jacques Biaggini, adjoint au maire de Furiani, suscitant stupeur et indignation."

Jacques Biaggini, apprécié pour son dévouement à la communauté, a été décrit par le maire comme une victime de "cet acte lâche et incompréhensible" marquant une escalade de violence. Le maire a exprimé sa solidarité et son affection envers la famille de l'élu, tout en soulignant la nécessité de rester unis face à ce genre d'actes inacceptables.