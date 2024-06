Furiani : Coup d'envoi des travaux de modernisation du stade Armand Cesari

C'est à 17h15 de ce lundi que le stade Armand Cesari à Furiani a commencé sa transformation. Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, a officiellement inauguré le chantier entouré de nombreuses personnalités. « La saison du Sporting va être compliquée en raison de ces travaux et le club évoluera en site occupé. Aussi demande-t-on à chacun de faire des efforts pour que cela se passe bien. En ouvrant collectivement ces travaux, cela représente un moment de partage et c’est bien dans la philosophie du projet, fait en concertation avec toutes les parties prenantes : CAB, club, socios, supporters, presse, utilisateurs. Ce lieu va devenir un lieu sportif qui va s’ouvrir à d’autres disciplines que le football mais aussi un lieu culturel. Ce sera un outil sportif et économique », a-t-il souligné.



La tribune Est sera entièrement démolie et reconstruite sur une période d'un an. Parallèlement, des travaux de couverture et de mise à jour de l'éclairage seront entrepris sur la tribune Ouest. Le projet inclut également une rénovation complète des vestiaires, de la tribune de presse et des salons, ainsi que l'installation d'un système d'éclairage moderne et conforme aux normes actuelles. Une nouvelle brasserie verra le jour dans la tribune Nord. ​Par ailleurs, la CAB envisage l’implantation d’ombrières et de centrales photovoltaïques dans les parkings Sud et Est.



Ce projet de transformation du stade nécessite un budget conséquent de 16,4 millions d'euros, financé par l’État (8,2 M€), la CAB (5,2 M€) et la Collectivité de Corse (CdC, 3 M€). Pierre Savelli, le maire de Bastia, a justifié cet investissement : « C’est une somme, mais le club, les supporters, les victimes de Furiani et leurs familles méritent cet effort financier ».



La rigueur sera de mise pour éviter les dérapages budgétaires et temporels passés. « On a connu de nombreux dérapages par le passé et aujourd’hui on se doit de maîtriser le coût mais aussi les délais qui devront être honorés. Ce projet de modernisation se doit d’être réalisé avec rigueur financière et rigueur sur les délais », a insisté Pozzo di Borgo.



Le chantier a été confié au groupement d'architectes A+ Architecture – D+ Architecture, basé à Montpellier. « J’ai assisté à de nombreux matchs du Sporting ici, notamment durant l’épopée européenne. Ce qui nous a inspiré c’est le paysage et le respect de l’existant. On veut le sublimer pour en faire un vrai chaudron » rassure Gilles Gal, mandataire du groupement aux cotés de Georges Dion-Delobre, architecte bastiais, chargé du projet « L’enjeu est de taille et il y a un côté sentimental étant né à Bastia. Le Sporting c’est un emblème, c’est du vécu, c’est du beau et du triste à la fois. Le stade fait partie du patrimoine, un patrimoine à transmettre aux jeunes générations ».







Quel calendrier ?

Le chantier, phasé sur plusieurs années, verra la transformation de la tribune Nord de mai 2024 à juillet 2025, incluant les vestiaires, la salle de presse et la tribune de presse d’ici août 2024, la création de la brasserie et des salons d’ici février 2025, et d’une cuisine d’ici juillet 2025. La tribune Est sera déconstruite et reconstituée de juin 2024 à octobre 2025, tandis que la tribune Sud accueillera de nouveaux espaces de séminaires polyvalents et des salons entre juin 2024 et janvier 2025. Enfin, la tribune Ouest sera couverte et équipée d’un nouvel éclairage de février 2025 à janvier 2026.



L’ambitieux projet de modernisation du stade Armand Cesari promet de le transformer en un centre sportif et culturel incontournable, au bénéfice de toute la communauté. Fin des travaux prévue pour janvier 2026.