Furiani : Angy, champion de Western Ranch Trail à 6 ans !

L’équitation western qui remporte un succès… galopant sur notre île comprend plusieurs disciplines : dressage (Showmanship, Horsemanship, Pleasure, Trail et Reining), vitesse (Barrel racing et Pole bending), polyvalence du cheval (Versatile Horse) et le travail de ranch (Ranch Trail).C'est dans cette dernière catégorie où excelle Angy, un parcours est composé de 6 à 11 obstacles. Pour le classement final sont pris en compte le franchissement des difficultés, l’aptitude du cavalier à mener son cheval sur la difficulté, à l’abord et pendant le franchissement, ainsi que le calme du cheval et sa capacité à répondre aux demandes de son cavalier. Les obstacles sont très divers et conçus par les clubs organisateurs et les plus réalistes possibles: passage de pont, de rivière, de piscine, ramasser des objets, reculer sur son cheval …C’est l’arrivée de Stéphane Raverdy à son club de l’EEHC (Ecole d’Equitation de la Haute-Corse sur le cordon lagunaire de la Marana à Furiani) dirigée par Josiane Filippi qui a déclenché cette passion du garçonnet. Cavalier hors pair, Stéphane Raverdy est un pro de l’équitation : dressage, débourrage, voltige, spectacles équestres. Angy et lui ont d’ailleurs participé à des stages dirigés un maître en la matière, Fabien Cointrel.« Cette discipline est très ludique et plaît beaucoup aux enfants» explique Josiane Filippi. «Angy est le plus jeune cavalier depuis l’histoire des concours équestres à gagner un tel trophée. Les autres cavaliers se situaient autour des 10 ans! Il va d’ailleurs être récompensé aux prochains «Star horse» en décembre».Angy qui souhaite partager sa passion a même créé sa chaîne sur You Tube . Récemment déguisé en Lucky Luke, il a conquis le public de le Fête du sport. Cette discipline est aussi dispensée à l’EEHC dans le cadre de l’Equi-Handi.CNI a suivi Angy sur sa ponette Jessie..