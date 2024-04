Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : "On a manqué de sérénité"

La réaction des entraîneurs



​Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : "Ils nous ont impacté au service ce soir, ils nous ont fait mal tout au long du match. On a eu du mal à réceptionner. Et quand nous mettions une grosse qualité au service, ils tenaient la réception. Il a fallu, par moment, forcer notre jeu et ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de faire. Ils ont été au-dessus. On a manqué de sérénité et surtout que tout le monde est au même niveau. On les craignait et ils nous ont démontré encore ce soir que c'était une très belle équipe. Malgré tout, nous avons des arguments à faire valoir pour aller gagner chez eux mardi, en tout cas, on va tout faire pour. On vient de prendre une gifle à domicile avec une salle pleine, il faut se relever. À nous d'aller réagir là-bas".



Harry Brokking (Cambrai) : "On est très contents. Cela a été un match difficile surtout quand on joue à l'extérieur le premier match. Maintenant, la pression est sur Ajaccio, qui va vouloir prendre sa revanche. Je pense que le succès s'est dessiné notamment grâce à notre réception et surtout en attaque où nous avons été très performants sauf dans le second set que nous avons perdu bêtement. Le match de mardi s'annonce comme celui d'aujourd'hui, très serré et qui va se jouer à pas grand-chose. Ajaccio c'est une équipe accrocheuse qui n'a pas dit son dernier mot. Il va falloir que l'on soit prêts pour une nouvelle bataille".