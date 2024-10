Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « On a assuré l’essentiel»

Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) :

« On a assuré l’essentiel ce soir. On n’a pas forcément joué un match d’un très grand niveau même si on a fait de notre mieux. On a pu voir qu’on avait quelques lacunes. On a été stressés par l’enjeu. On a aussi vu qu’on n’était pas tout à fait prêts mais c’est une grande victoire d’équipe car c’est les remplaçants qui nous sauvent ce soir. On a pris des options franches en fin de set qui ont fonctionné. On a surtout fin moins de fautes à des moments clés du match car on a donné beaucoup trop de points ce soir. Il va falloir travailler ces secteurs de jeu ».



Nikola Borcic (Nancy)

« Je pense qu’on pouvait gagner ce soir. Le match s’est joué au premier et au troisième set. Ce sont des petites choses dans les moments clés qui ont permis à Ajaccio de remporter ce match. Ils méritent leur victoire mais on a quand même des regrets. Collectivement, on a mal géré quelques situations qui ont fait basculer le match. On a beaucoup de jeunes joueurs et on manque d’expérience pour ce genre de rencontre. Ajaccio est une équipe très expérimentée par rapport à nous ».