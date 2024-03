Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : "Faire un grand match là-bas pour se qualifier"

La réaction des entraîneurs :

​

Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : "C'était un peu le même scénario que lors du match de vendredi soir, mais pas avec les mêmes composantes. On a un peu sacrifié notre jeu au centre ce soir pour se servir de plus d'efficacité sur nos bouts de filets, pour démarquer un peu plus Bala, qui a bénéficié du travail collectif de toute l'équipe, que l'on a su mettre en place. Maintenant, on sait que nous allons forcément souffrir sur les matchs qui nous attendent là-bas. On va essayer de se concentrer sur le premier match pour essayer de passer directement. Si, il faudra attendre 2 ou 3 matchs encore, on sera là pour répondre présent. Martigues joue son va-tout, c'est une équipe accrocheuse et qui ne lâche rien, mais on le savait déjà. À nous de faire un grand match dès jeudi pour nous qualifier".



Christophe Charroux (Martigues) : "J'ai la sensation que nous sommes à la fois si proche à la fois si loin de cette équipe ajaccienne, qui nous est supérieure, notamment dans le fond de jeu. Aujourd'hui, en plus, il nous manquait Manu Ragondet, qui était suspendu, et c'était d'autant plus difficile. Son absence nous a notamment été préjudiciable en contre-attaque. On résiste quand même plutôt bien, mais on gâche trop de possibilités et d'occasions en or. Contre ce genre d'équipe, on le paye cash. Il n'y a rien à dire sur les deux premières victoires d'Ajaccio. Maintenant, chez nous, nous allons mieux jouer c'est certain. Il faudra voir aussi le niveau d'Ajaccio à l'extérieur. On va essayer d'accrocher au moins une victoire chez nous."