François Filoni (RN) au second tour des législatives 2024 : "Nous sommes les seuls à avoir un projet global pour la Corse"

Arrivé en tête lors du premier tour des élections législatives dans le 2e circonscription de Corse-du-Sud, François Filoni, le candidat RN, laissait apparaître une joie mesurée, sous forme d'hommage à Nathaly Antona, décédée récemment : "C'est un sentiment de joie avec une grosse pensée pour Nathaly Antona, qui nous manque énormément. Pendant cette campagne, on a perdu quelqu'un d'irremplaçable, une amitié et un leader politique. Mes pensées vont d'abord à elle et à toute sa famille, qui nous ont soutenus durant toutes ses campagnes".



Avec 35,10% des suffrages et 13 620 voix, le candidat RN, explique ce résultat avant tout par "le travail que nous faisons depuis 3 ans et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes récompensés par tous ces efforts. Le fait d'aller à la rencontre des gens, de leur expliquer nos propositions sur l'eau, le pouvoir d'achat, les transports, l'essence. Nous sommes les seuls à avoir un projet global pour la Corse et nous en sommes fiers. On peut affirmer qu'aujourd'hui le RN a des positions corsistes pour la Corse et qui ont été prises en compte par la population".



"Nous sommes les seuls à proposer des solutions en faveur des Corses"



Pour François Filoni, son parti reste le seul à avoir été force de proposition en faveur des Corses : "La hausse de la participation n'a pas joué en ma faveur, mais en celle des Corses et de la Corse. Nous sommes les seuls à proposer des solutions. On est sous le coup d'une catastrophe environnementale si on ne fait pas les barrages dont nous avons besoin. On est les seuls à s'attaquer à problème de la cherté de la vie en Corse, aux problèmes environnementaux ou à la gestion des déchets. Même en matière d'identité ou de culture, nous sommes les seuls à vouloir réellement agir. Nous sommes les seuls à proposer un Institut de la culture et de la langue corse."



Le second tour s'annonce désormais serré avec Paul-André Colombani, le député sortant, qui avec 26,45% des suffrages compte près de 3 500 voix de retard, mais pourrait disposer de certaines réserves, ce qui laisse perplexe le candidat RN : "J'envisage sereinement le second tour. Nous avons un projet. Les autres candidats vont sûrement faire des unions de façades sous forme de barrages. Nous, les barrages, on préfère les construire en faveur des Corses, pour que l'eau ne manque jamais dans ce pays".