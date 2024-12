Franciscorsa : 50 ans d’engagement pour l’histoire de la Corse

En décembre 2023, l’association Franciscorsa a célébré ses 50 ans d’existence lors d’un colloque marquant à Bastia, réunissant historiens, chercheurs et passionnés autour du thème « 50 ans au service de la recherche historique en Corse ». Ce rendez-vous est l’occasion de faire le point sur le travail colossal accompli par l’association, née sous l’impulsion du père franciscain André-Marie, pour préserver les archives historiques de l’île. À l’occasion de cet anniversaire, une publication reprenant les actes du colloque sera lancée d’ici la fin de l’année ou début 2025.



Une passion pour la préservation du patrimoine

La création de Franciscorsa remonte à 1973, lorsque le père André-Marie, de son vrai nom Claude Valleix, un résistant et spécialiste des archives, arrive en Corse. C’est à lui que l’on doit la collecte et la sauvegarde de milliers de documents historiques, des archives de couvents et d’églises corse, notamment sous forme de microfilms. Lucile Gandolfi de La Piquelière, présidente actuelle de l’association, nous explique : « André-Marie était en fait son nom dans la résistance. Aumônier durant la guerre d’Algérie, il avait été envoyé à Aspretto à Ajaccio en 1964. Comme il était spécialiste des microfilms, on l’avait chargé de collecter les archives dans les couvents ou églises de Corse. Ce qu’il fit au volant de sa 2CV. Il était également parti à Gênes en récupérer certains. »



Le père André-Marie s’installe au couvent des Capanelles à Bastia et y découvre un véritable trésor : plus de 13 000 ouvrages, dont 20 incunables, qu’il fait transférer à la bibliothèque patrimoniale Prelà à Bastia, où ils sont désormais conservés dans de bonnes conditions. L’association, qu’il fonde peu après, se donne pour mission de préserver et de mettre à disposition de la recherche ces fonds inestimables.



Une mémoire en mouvement

Aujourd’hui, l’héritage de cette initiative est plus vivant que jamais. Depuis sa création, Franciscorsa a mis à disposition des chercheurs des milliers de documents historiques, ainsi que des photographies et des chroniques. Depuis plusieurs mois, Delphine Agostini, membre de l’association, travaille à la numérisation de ces archives. Déjà plus de 20 000 microfilms ont été scannés, un travail long et minutieux permettant une sauvegarde à long terme.



Le colloque de décembre 2023 a réuni des chercheurs de renom, tels que Philippe Pergola, directeur de recherche émérite du CNRS, Michel Casta, docteur en histoire, et Dominique Devaux des archives départementales, qui ont chacun contribué à enrichir la réflexion sur l’histoire de la Corse. Ce colloque a permis de mettre en lumière l’importance des archives collectées par Franciscorsa et leur rôle dans la compréhension de l’histoire locale.



Un ouvrage reprenant les interventions des différents chercheurs sera publié prochainement. Le livre, dont le prix de vente sera de 24 euros, est proposé en avant-première au prix de 20 euros pour ceux qui soutiendront la souscription lancée pour couvrir les frais d’imprimerie.



Une mémoire accessible à tous

Installée au couvent St Antoine à Bastia, l’association Franciscorsa continue de jouer un rôle clé dans la préservation de la mémoire historique de la Corse. Par son travail de collecte, de numérisation et de mise à disposition des documents, elle permet non seulement aux chercheurs d’accéder à des fonds précieux, mais aussi au grand public de découvrir une facette méconnue de l’histoire de l’île.



Pour soutenir cette initiative et souscrire à l’édition des actes du colloque, il est possible de contacter l’association à l’adresse suivante : Couvent St Antoine – Bd Benoit Danesi, Bastia.