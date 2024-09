France Alzheimer :  « Vous êtes aidant ? Ne restez pas seul ! »

« Vous êtes aidant ? Ne restez pas seul ! » : c'est le message que veut faire passer France Alzheimer à tous les aidants familiaux.

Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie. Et lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés. Formations, entretiens individuels, groupes de parole,prévention de l’épuisement…

France Alzheimer et maladies apparentées propose des actions aux aidants partout en France, au travers de 101 associations départementales.

Plus d’infos sur : francealzheimer.org