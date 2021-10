Francardu : une recyclerie créative et une conciergerie de territoire pour la microrégion

Deuxième inauguration de la journée, celle de la conciergerie de territoire. Fondée sur le concept de mobilité inversée, elle recrée la dynamique de proximité l'offre de service est insuffisante et permet de soutenir les entrepreneurs locaux tout en recréant un lien social autour d'une consommation responsable. Concrètement, il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre les professionnels et les particuliers du territoire. « Il s’agit également de faire un diagnostic du territoire pour connaître les services manquants, faire remonter les besoins et peut être créer des vocations » pour Marie-Florence Dabrin. Ici aussi, l’emploi est au rendez-vous. Quatre personnes en transition professionnelles sont embauchées à temps plein, une autre assure l’encadrement. L’université de Corse est également partie prenante puisque cinq étudiants viendront appuyer la structure en y apportant leurs connaissances.



« L'avenir des territoires ruraux est-il social et solidaire ? » La question posée lors de la table ronde à l’issue de ces inaugurations a trouvé sa réponse selon Marie-Florence Dabrin : « rassembler 130 personnes à Francardu pour inaugurer ces nouveaux services et parler d’économie sociale et solidaire un lundi matin en est en partie la preuve. Oui le rural est attractif ! ».