Francardu accueille le Mercatu di Natale : artisans, gastronomie et festivités au programme

a magie de Noël s'invite une fois de plus à Francardu, avec la 5ème édition du Mercatu di Natale, un événement incontournable pour les habitants et visiteurs de la région. Le samedi 7 décembre, dès 10h00, le site Prumitei ouvrira ses portes pour une journée riche en découvertes, en saveurs et en surprises, dans une ambiance chaleureuse et festive.



Des artisans vous y attendent pour vous faire découvrir une sélection de produits de qualité. Miels, biscuits, gâteaux, cosmétiques, fleurs, sapins de Noël, bijoux, maroquineries et décorations : il y en aura pour tous les goûts. Un véritable marché de Noël où l’on peut dénicher des cadeaux originaux tout en soutenant le savoir-faire local.



Des animations pour toute la famille

Le Mercatu di Natale ne serait pas complet sans sa touche gourmande. Sur place, une offre de restauration variée vous attend : migliaccioli, figatelli, cochon à la broche, hamburgers, mais aussi vins et chocolats chauds pour réchauffer l’atmosphère. Pour les gourmands, crêpes, gâteaux et huîtres seront également au rendez-vous. Et pour étancher votre soif, un bar à cocktails et une buvette vous accueilleront toute la journée.



L'après-midi sera placée sous le signe de l’animation avec un programme pour petits et grands. À partir de 14h00, le Père Noël et ses mascottes seront présents pour partager un moment magique avec les enfants, tandis que des ateliers créatifs et de maquillage permettront à chacun de s'exprimer de manière festive. Un coin gourmand offrira également des petites douceurs pour compléter cette expérience sensorielle.



Une soirée musicale pour clôturer en beauté

À 19h00, la soirée prendra une tournure musicale avec le groupe Sumenta Nova, qui enflammera la scène pour une clôture en musique. Laissez-vous emporter par l’ambiance festive et conviviale de cette soirée, idéale pour débuter les festivités de Noël.



Venez nombreux pour partager avec la Communauté de communes Pasquale Paoli ce moment unique de convivialité et de traditions. Le Mercatu di Natale à Francardu est le rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer Noël dans la joie et la bonne humeur !





Infos ++

Date : Samedi 7 décembre 2024

Heure : Ouverture à 10h00 – Animations à partir de 14h00 – Concert à 19h00

Lieu : Site Prumitei, Francardu.