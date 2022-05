Foule et ferveur à Calenzana pour Santa Restituda

Week-end de fête pour les Calenzanais, mais également tous les fidèles qui ont célébré avec ferveur Sainte Restitude, patronne de la pieve de l'Olmia.Depuis samedi 21 mai, ses reliques ont été portées en procession lors d'un office nocturne dans les rues du village avant de regagner ce dimanche matin, la chapelle quittée le 18 avril pour l'église de San Biasgiu.Une cérémonie qui a rassemblé sur 2 jours, plusieurs centaines de fidèles présidée par l'archiprêtre Ange-Michel Valery, en présence de Monseigneur François-Xavier Bustillio, évêque de corse."Je découvre qu'après le covid on est enfin libres de se retrouver aujourd'hui à Celenzana. En Corse, il y a des racines profondes. Des racines qui vivent et nous font vivre encore. Santa Restituda est une Sainte de l'Église primitive. Nous sommes là en son nom. Dans ces moments on rencontre un peuple. Un évêque n'est pas évêque s'il n'y a pas un peuple. Pour moi il est important de saluer, rencontrer et célébrer avec lui. La foi est là, le désir de se retrouver également" a souligné Monseigneur Bustillio.



Dans le jardin de la chapelle pievane de Santa Restituda, l'évêque concluait, sous les oliviers, son homélie placé sur le thème de l'Amour et l'amitié.

"On trouve dans ce genre de manifestation, un côté spirituel, cultuel et culturel, fraternel et amical. Il s'agit là d'un bon moment d'amitié et de communion entre tous.

Il est opportun dans une société actuelle, crispée et tendue comme la nôtre de prêcher l'amour et la paix. D'écouter un message différent de ceux habituels. Nous en avons besoin. Nous devons être libérés de la peur et du négatif qui nous tire vers le bas" terminait l'évêque.





Mais Santa Restituda est aussi un moment qui invite à la fête et la détente. Un moment que tout monde attend avec impatience, à Calenzana. Toutes les animations qui segreffent autour de la cérémonie religueuse, (productions artisanales, manèges à sensation et buvettes etc.), font, en effet, de cet événement, l'ouverture des festivités estivales.