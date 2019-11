Fortes pluies : Le barrage de Sampolo en état de crue

Suite aux fortes pluies, le barrage de Sampolo est en état de crue, ce qui occasionne un déversement dans le Fium’Orbu. Aussi, les populations demeurant en aval et plus particulièrement, les communes de Prunelli, Ghisonnacia, Lugo di Nazza sont appelées à la plus grande vigilance.

La fin de crue est prévue en fin de journée.







Les consignes de prudence ci-dessous restent d’actualité.

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse :

• Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises, • Ne pas se promener sur les crêtes,

• Éviter les sorties en mer,

• Limiter autant que possible ses déplacements,

• Sur la route, faire preuve de prudence,

• Être vigilant face aux chutes d’objets,

• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

• Ne pas intervenir sur les toitures,

• Se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.