Formation et recrutement : tout savoir sur la GPEC

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de quoi s'agit-il réellement ?





Les vrais enjeux de la GPEC

la résolution des problèmes relatifs à la pyramide d'âge ;

l'implication dans les projets d'évolution de carrière ;

la réduction des risques ;

la maîtrise de la situation face aux progrès technologiques ou crise économique.



Comment établir la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ?

Dans n'importe quelle entreprise, la gestion des ressources humaines est un travail très difficile. Entre les changements au sein de l'organisation et le développement des compétences des employés, nombreuses sont les tâches qu'il faut réaliser. Afin de garantir la productivité de l'équipe, la mise en place d'une stratégie telle que la GPEC est donc nécessaire. Répondant à la fois aux attentes des collaborateurs et des dirigeants, cette technique présente plusieurs avantages pour une entreprise.Selon une définition simple, la GPEC est une méthode d'anticipation liée à l'évolution au sein d'une organisation. Indispensable dans les services de ressources humaines, elle sert également à mettre en valeur les potentiels et les compétences de tous les acteurs dans l'entreprise. Grâce à cette démarche, l'activité de l'établissement pourra se perpétuer. Étant donné qu'il s'agit d'une technique utilisée sur le long terme, sa mise en place doit être permanente. À titre de rappel, la GPEC concerne tout le personnel d'une société, tant les dirigeants que l'ensemble des salariés.Dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, chacun dispose d'un rôle bien précis. Pour les membres de la direction, par exemple, leur objectif est de définir une stratégie efficace. Concernant les responsables opérationnels, ils se chargent de faire connaître le projet à toute l'équipe. Quant aux représentants du personnel, leur mission est de trouver les mesures d'accompagnements nécessaires pour cette amélioration. Il ne faut pas oublier que les collaborateurs font aussi partie de ce projet puisqu'ils participent à la réalisation des formations ainsi que des recrutements.Pour information, la GPEC impacte sur la plupart des doctrines d'une entreprise, notamment l'économie, le social, les ressources humaines ou encore l'organisation en générale. Interdépendants, ces différents éléments permettent d'assurer la pérennité d'une société. Dans le cas des enjeux humains, cette démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences agit sur la motivation d'une équipe. En valorisant les ressorts de chaque employé, il est certain que l'activité principale ne cessera de se développer. À l'aide de cette solution, les services de recrutement pourront également être optimisés.D'une autre part, la GPEC est utile pour suivre le rythme du marché. En quelque sorte, vous n'allez jamais être devancé par vos concurrents. À propos des contrats de travail, ces derniers seront adaptés à l'effectif des salariés. Cela permet non seulement d'anticiper le recrutement, mais également de répondre aux besoins d'embauche. De ce fait, les coûts relatifs aux désordres ou déséquilibres de l'entreprise seront réduits. Néanmoins, sachez qu'il existe d'autres enjeux importants comme :Afin d'établir une GPEC, la première étape est de classifier les compétences et les métiers de tous les acteurs au sein de la société. Grâce à cet état des lieux des postes, il est plus facile de découvrir l'incohérence de l'organisation. Ensuite, il y a la recherche des écarts. Autrement dit, vous devez prendre en considération la situation actuelle et les objectifs du futur. En sachant anticiper ces besoins, vous allez pouvoir établir un plan d'action.Avec des outils de GRH ou gestion de ressources humaines, vous pourriez déterminer un plan d'action efficace en fonction de la situation. Pour que la démarche GPEC soit mise en place avec succès, il est essentiel de se baser sur le bilan de compétences, le recrutement, l'évaluation professionnelle, la mobilité interne ou encore le plan de formation. Tout au long de cette démarche, les dirigeants et les employés doivent prendre connaissance de cette réforme. Enfin, l'étape finale consiste à vérifier les indicateurs de mesure de sorte à évaluer l'efficacité de la stratégie établie. Si nécessaire, vous devez ajuster cette méthode de gestion anticipative