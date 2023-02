Forindustrie : Une performance exceptionnelle des collèges corses

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire s’est déroulé du 14 novembre au 2 décembre. La plateforme digitale et ludique avait pour objectif de faire connaître l’industrie, ses métiers et ses innovations aux collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi au niveau national. Les industriels nationaux et régionaux, sous la bannière d'Industries Méditerranée, ont proposé aux participants de plonger dans un univers industriel digital en ligne et de gagner une expérience extraordinaire dans le monde réel.



Des contenus digitaux pédagogiques, ludiques et interactifs étaient proposés aux participants pour découvrir l’industrie et ses métiers. Pendant 3 semaines, les scolaires se sont challengés pour gagner le plus de points possibles sur la plateforme en répondant à des quizz, en regardant des vidéos et en échangeant avec des professionnels de l’industrie."



Au niveau national, plus de 22 000 élèves, 900 classes, 388 collèges et 32 lycées ont été inscrits sur la plateforme. La Corse a affiché un taux de participation particulièrement élevé avec 88 classes engagées et deux prix nationaux remportés. Près de 1900 élèves provenant de 9 collèges et 5 lycées, encadrés par 35 enseignants, se sont mobilisés. De nombreuses entreprises et collectivités corses ont aussi participé à l'événement, dont Corsica Linea, EDF Sei Corse, Corse Composite, Corsica Gastronomia et l’Agence de développement des collectivités de Corse.



Cette nouvelle édition s'est avérée très fructueuse et a permis de faire connaître aux jeunes la réalité de l’industrie, de susciter des vocations et de proposer des visites de sites industriels