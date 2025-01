Football : les supporters de Nice interdits de déplacement à Bastia

Dans cet arrêté, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau souligne que les déplacements des supporters de l'OGC Nice et d'Ajaccio "sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters".



Concernant les supporters de Bastia, le ministre de l'Intérieur estime qu'ils "adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre".



Il est ajouté que "les relations entre les supporters du SC Bastia et de l'OGC Nice sont empreintes d'une forte rivalité depuis plusieurs années" et que "cette rivalité demeure vivace".