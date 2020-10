Football : le FC Bastia-Borgo battu par Villefranche (0-1)

Ce sont les Caladois en bleu qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre. Et qui dès la 2ème minute portaient le danger sur le but de Escales avec Dabasse et Guilavogui.

Les Corses réagissaient aussitôt avec un joli tir à l’entrée de la surface de réparation de Raoul, juste à coté du montant gauche de Bouet (5ème).

Le jeu était très rythmé et rapide et le ballon filait sans répit d’un but l’autre.

Sur un corner tiré de la droite pour les visiteurs, Pagerie s’essayait des 25 m, enroulant le ballon qui frôlait le montant droit de Escales (7ème).

A la 11ème minute, sur un tacle appuyé de Renaud sur Doumbia, Cropanese était la manœuvre d’un coup franc à l’entrée de la surface de réparation visiteuse mais Bouet pouvait se saisir du ballon, sans trop de problème.

Les visiteurs qui ouvraient le score à la 15ème minute par Pagerie sur un centre au 2ème poteau de Blanc. Une belle reprise du gauche. (0-1).

Les Corses tentaient bien de porter le danger sur le but de Bouet mais une fois de plus pêchaient dans la finition, confondant vitesse et précipitation. Si les hommes d’Ottaviani contrôlaient le jeu, les contres rhodaniens faisaient passer le frisson dans le dos des supporters du FCBB.

Si Isidor se démenait et créait le danger sur le flanc gauche de Villefranche, Raoul se montrait lui bien maladroit à la réception de ses centres.

34ème minute, chaude alerte sur le but du FCBB. Sur une belle passe de Guilavogui, Dabasse au point de penalty fusillait Escales qui dans un réflexe étonnant repoussait le ballon.

Les locaux croyaient à l’égalisation à la 44ème sur un centre de Marmot de la gauche. Magassouba reprenait astucieusement le ballon du talon mais celui-ci passait juste au-dessus de la transversale du gardien caladois.

Puis c’est une frappe de Cropanese des 30 m qui frôlait la transversale de Bouet.



Dès la reprise Guilavogui était à deux doigts de tromper Escales une 2ème fois sur un contre rapidement joué. Le ballon passait à coté du montant droit du portier corse (47ème).

Cela ne décourageait pas les locaux qui avaient l’égalisation au bout des crampons de Magassouba qui reprenait un ballon centré de la gauche par Marmot. Le ballon de l’attaquant bastiais heurtait le montant droit de Bouet avant de sortir (51ème).

En dominant, les Corses se mettaient en danger sur les contres adverses et Guilavogui se heurtait une nouvelle à Escale bien sorti à sa rencontre (55ème).

Nouvelle occasion pour les bastiais à la 56ème. Bien lancé par Isidor, Raoul échappait à son garde du corps mais poussait un peu trop son ballon et Bouet, sorti à sa rencontre, bloquait le cuir.

A la 65ème, les visiteurs avaient l’occasion de tuer le match. Blanc seul au point de penalty, ratait complètement sa reprise sur un centre de Guilavogui. Escales était tout heureux de bloquer le ballon.

Les rouges avaient beau pousser, acculer les bleus sur leur but, l’égalisation ne venait pas. Beaucoup de déchet dans le jeu corse.

Une grosse opportunité pourtant pour Cropanese, aux 18 m, à la 83ème sur une passe de Isidor. Mais une fois encore le ballon mourrait à coté des buts de Bouet.

Malgré 3 minutes de temps additionnel, le FCBB ne parvenait pas à refaire son retard, concédant sa 1ère défaite à domicile



La réaction de Jean-André Ottaviani

«On se complique la tâche en étant mené au score. Il faut qu’on marque les premiers car quand on est mené à la marque, ça nous met en difficulté. On a raté notre 1ère mi-temps et cette fois contrairement aux autres fois on n’est pas arrivé à revenir en 2ème période. C’est un coup d’arrêt. Ça ne change rien aux objectifs, au tableau de marche. Le scénario nous a demandé une débauche d’énergie pour revenir au score mais on avait eu un match il y a 4 jours et donc on a été en difficulté. On l’a vu sur les contres de Villefranche où on avait du mal à revenir. Le point positif c’est qu’en 2ème mi-temps on a fait de bons enchaînements avec un tir sur le poteau. En ratant l’entame du match on s’est tiré une balle dans le pied. On a grillé une cartouche. On n’est pas assez libéré, on confond vitesse et précipitation ».



Feuille de match

10ème journée de N1

FC Bastia Borgo 0 - 1 FC Villefranche Beaujolais (0-1)

Complexe de Borgo

Pelouse Synthétique

Temps : beau

Spectateurs : environ 300



Arbitre centre : Pierre Legat

Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant 2 : Grégoire Valleteau



Buts : Pagerie (15ème) pour Villefranche.





Avertissements : Isidor ( 4ème) - Raoul (57ème) pour FCBB

Renaut (11ème) - Dabasse (45+2) pour Villefranche.





FCBB

Escales – Bruon – Raoul (Paye 71ème) – Doumbia (Giacomini 61ème) – Cropanese (C) – Diarrassouba – Isidor – Lajugie – Barbet – Marmot (Umbenstock 80ème) – Magassouba.

Entr. : JA Ottaviani





FCVB

Bouet – Bonenfant – Guilavogui – Blanc (Antunes 80ème) – Pagerie (Fleurier 78ème) – Taufflieb – Sergio – Dauchy – Renaut (C) – Flegeau – Dabasse (Escarpit 67ème).

Entr. : Alain Pochat.