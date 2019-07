Football : la requête en référé de l'US Corte examinée vendredi par le Tribunal Administratif de Bastia

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 18 Juillet 2019 à 09:27

A quelques semaines de l'ouverture du championnat de football en N3, le club de football de l'US Corte a entrepris plusieurs démarches pour revendiquer son droit à disputer cette compétition. Rappelons qu'à la suite de la décision de la Fédération Française de Football de donner match perdu à Furiani-Agliani contre le FC Balagne pour avoir aligné un joueur suspendu, c'est le club balanin qui, sur le fil, a coiffé l'US Corte pour le titre de Champion de Régional 1 (ex Division d'honneur) et qui du même coup accède au championnat de France de National 3. Le club cortenais estime avoir gagné sur le terrain ce titre et cette accession. Il a pour cela engagé plusieurs procédures, dont cette requête en référé devant le Tribunal Administratif qui sera examinée vendredi à Bastia.





A quelques semaines seulement de la reprise des championnats nationaux, voilà que l'on reparle du titre de champion de Corse 20108/2019 remporté par le FC Balagne, après que la Fédération Française de Football a validé la rencontre Furiani-Agliani2 – FC Balagne en faveur du club balanin. Rappelons qu'au cours de cette rencontre jouée au mois de mars dernier, qui s'était soldée par une défaite du FC Balagne, le club balanin avait formulé des réserves sur un joueur aligné alors qu'il était toujours sous le coup d'une suspension. En première instance et en appel, la Ligue Corse de Football avait débouté le FC Balagne. L'affaire était cette fois portée par le FC Balagne devant les plus hautes instances de la Fédération Française de Football, laquelle infirmait la décision de la Ligue Corse de Football et donnait match gagné à Calvi. Le problème, c'est que quelques jours seulement avant cette décision, le club de football de l'US Corte fêtait son titre de champion de Corse de Régional 1 et l'accession en N3 pour la saison 2019/2020 et ce alors qu'il restait encore une journée à jouer. Avec 3 points de plus dans son escarcelle, le FC Balagne n'avait besoin que d'un petit point pour ravir le titre aux Cortenais qui, eux, étaient exempts. La dernière victoire face à la Casinca ne faisait que conforter ce titre. Un titre qui était toutefois contesté par l'US Corte, persuadé que celui-ci lui revenait.

Plusieurs recours ont alors été introduits par le club du Centre Corse, notamment devant la commission de conciliation qui l'a débouté ou encore devant le Tribunal administratif de Paris qui s'est déclaré incompétent et qui a renvoyé l'affaire vers le TA de Bastia, lequel examinera cette affaire ce vendredi 19 juillet. Par ailleurs, à la surprise générale, la FFF vient de sortir le calendrier de N3 pour la saison 2019/2020, ou on peut lire dans le groupe Méditerranée : FC Balagne ou US Corte !

Surprenant lorsqu'on sait que c'est cette même instance qui a donné match gagné au FC Balagne contre Furiani-Agliani. Sollicité par nos soins, le Comité Directeur du FC Balagne, qui ne s'est jamais exprimé sur le sujet, préférant laisser faire les instances du football, peut comprendre la démarche de l'US Corte, club contre lequel il n'a aucune animosité, mais qui n'est en rien concerné par l'affaire Furiani-Agliani - FC Balagne, dont il n'est pas partie prenante, s'étonne qu'au jour d'aujourd'hui, et ce à quelques semaines seulement de la reprise du championnat de N3, ce titre puisse encore être contesté.

Le comité Directeur du FC Balagne a ensuite retracé chronologiquement les faits de ce qui convient désormais d'appeler l'affaire Furiani-Agliani – FC Balagne, tout en précisant que leurs intérêts étaient défendus par Me Lucien Felli, avocat au barreau de Paris et en soulignant que les entraînements avaient repris et que les nouvelles recrues pour évoluer en N3 étaient à pied d'oeuvre.



Un autre recours introduit auprès de la Ligue Corse de Football sur un autre joueur de Furiani-Agliani qui aurait également été aligné alors qu'il était suspendu ! Poursuivant, le comité directeur du FC Balagne précise que outre de cette affaire de joueur suspendu, le club a adressé le 2 juillet dernier à la Ligue Corse de Football, un courrier dans lequel elle fait évocation pour un autre joueur, Cascinelli Michel, également aligné lors de la rencontre du 24 mars dernier entre Furiani-Agliani2 – FC Balagne alors qu'il était lui aussi sur le coup d'une suspension. Dans la mesure où cette rencontre n'a toujours pas été entérinée par la LCF, cette évocation reste à leurs yeux recevable, mais pour l'heure, la Ligue Corse de Football ne s'est pas prononcée. alors que cette rencontre n'a toujours pas été entérinée. Affaire à suivre... SUR LE MEME SUJET Corse : Une randonneuse secourue aux bergeries de Vacaja

Un chien meurt entre Marseille et Ajaccio : plainte contre Corsica Linea

Ajaccio : l'hélicoptère de la Gendarmerie visée par un laser

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie