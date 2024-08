Football, National 3 : Corte veut effacer la frustration de la saison passée

La déception est encore vive du côté des Cortenais après la finale de la Coupe de Corse perdue face à la Balagne, un revers qui reste en travers de la gorge. Cependant, les hommes de David Faderne, l’entraîneur montagnard, sont déterminés à tourner la page et à démarrer la nouvelle saison sous les meilleurs auspices dès ce samedi à Aigues-Mortes à 16 heures. « La saison dernière aurait pu être exceptionnelle », déclare David Faderne. « Entre les poteaux, la transversale et ce but refusé pour un hors-jeu imaginaire, la coupe nous tendait les bras. Au final, nous nous sommes retrouvés à Corte à partager une pizza, alors que nous aurions dû célébrer dans les rues. Mais cette saison, nous ferons tout pour ramener ce trophée à Corte, cela fait 20 ans que nous n'avons pas inscrit notre nom au palmarès de cette compétition. Concernant le championnat, nous étions sur le podium à quelques journées de la fin, mais nous avons dû renforcer notre équipe réserve pour éviter la relégation, ce qui nous a coûté une chance de viser le titre. Cette frustration, nous comptons bien l’effacer rapidement. Nous sommes impatients de reprendre le championnat et de relever la tête ».





Ce retour à la compétition commence ce samedi 24 août avec un déplacement périlleux à Aigues-Mortes (Gard), une équipe qui vient de monter en National 3 mais qui, selon les informations recueillies par Faderne, se révèle « redoutable. C’est une formation solide et difficile à manœuvrer. J’espère que nous serons à la hauteur de ce premier rendez-vous. Nous devons nous préparer à un vrai combat et essayer de ramener au moins un point ». L’USCC a, en effet, à cœur de ne pas rééditer les erreurs du début de saison dernière, où les premières rencontres avaient été mal négociées malgré une préparation prometteuse. Cette année, cependant, la préparation a été plus compliquée pour les Cortenais, entre blessures et problèmes personnels de certains joueurs. « Nous avons eu une prépa difficile. Lors de notre premier match contre le Gallia, nous étions menés 2-0 avant de renverser la situation pour l’emporter 3-2, ce qui montre le caractère de l’équipe. C’est encourageant. Nous avons fait match nul contre la N2 de Furiani et perdu 4-0 contre celle de Balagne, mais nous étions fortement diminués. Ensuite, nous avons battu le GFCA 1-0 avant de perdre 1-0 contre l’ACA. Nous avons vu de belles choses dans ces matchs amicaux, mais nous avons du retard dans notre préparation par rapport aux autres années, car nous n’avons jamais pu aligner un effectif complet. Le problème aujourd’hui, c’est de récupérer les joueurs tardivement, ce qui crée des écarts de condition physique. Nous devons encore travailler pour ramener tout le monde au même niveau ».



Sur le plan des effectifs, l’USCC a conservé la base de la saison précédente tout en intégrant des recrues de qualité, comme Kevin Rimane, ancien joueur du PSG passé par Bastia Borgo. « C’est un défenseur central ou milieu défensif avec de l’expérience en Ligue 1. Il va beaucoup nous apporter. Nous avons aussi signé Dorian Fanni, un milieu offensif très technique avec un gros volume de jeu, ainsi que Samba Tamboura, un autre milieu offensif rapide. Ils se sont bien intégrés. Le seul titulaire de la saison passée que nous avons perdu est Mouradh Aït-Bassou, qui pourrait néanmoins revenir. Nous verrons bien. Nous envisageons également de recruter un ou deux jeunes joueurs supplémentaires ».



L’objectif principal de l’USCC reste le maintien, mais David Faderne ne cache pas son ambition de viser plus haut en cours de saison : « Nous verrons comment la saison évolue avant de réajuster nos objectifs, mais la Coupe de Corse reste un objectif prioritaire », conclut-il.