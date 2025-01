Football National 3 : Corte stoppe l’hémorragie face au Gallia-Lucciana

Stade Santos-Manfredi., Corte bat le Gallia-Lucciana 2-0 (mi-temps : 1-0).

Buts : Tamboura (25e) et Aït Bassou (81e).

Arbitres : M. Baert assisté de MM. Maignan et Sernaglia.

Avertissements : Luciani (65e) et Menozzi (70e) à Corte ; Zamboni (39e) au Gallia-Lucciana.



Corte

Luciani, Agostini, Perotto, Aït Yahya, Menozzi, Aït Bassou, Boussemart, Marietti, Tamboura, Trojani-Orsoni, Fanni, Colombani, Sodini, Rimane, Santelli, Segarel.





Gallia-Lucciana

Menozzi, Catoire, Ivaldi, Zamboni, Robic, Boy, Schuster, Cinquini, Tournier, Brunet, Caldeirinha, Saffour, Cesari, Sonnerat, El Khouil, Laghouaouta.





Ce sont les visiteurs qui entraient le mieux dans cette partie en prenant les Cortenais à la gorge et obligeant Luciani à intervenir avec rigueur et détermination dans les cinq premières minutes de cette partie devant Schuster et Robic. Mais les Cortenais, pressés dans leur camp, parvenaient toutefois à réagir à la 7e minute. Sur un long débordement côté gauche, Boussemart adressait un centre-tir en direction de Florent Menozzi qui était sauvé par sa transversale ! Une opportunité qui avait l’effet de donner un peu plus d’assurance aux hommes de Faderne qui enchaînaient, puisque 6 minutes plus tard, le portier Luccianais était mis à contribution par Trojani-Orsoni, bien servi par Aït Bassou.

Mais Corte restait prudent, cafouillait son jeu et manquait de précision dans la transmission des ballons. Ce dont profitaient les visiteurs pour tenter de trouver l’ouverture comme sur cette remontée de Boy à la 18e qui lançait Robic à droite. Il filait jusqu’aux 16 mètres pour décocher une frappe puissante qui, heureusement pour les Cortenais, fuyait le cadre.

Les Cortenais allaient pourtant trouver l’ouverture à la 25e minute de cette rencontre. Perotto lançait Boussemart sur la droite. Après s’être débarrassé de son adversaire sur un crochet, il adressait un caviar à Tamboura, bien esseulé au deuxième poteau. Son plat du pied trompait la vigilance de Florent Menozzi, impuissant : 1-0

Le Gallia-Lucciana réagissait dans la foulée et le coup franc de Schuster contraignait Luciani à sortir des deux poings devant Tournier et Brunet, pour écarter le danger. Cinquini s’exerçait à son tour à la frappe, mais le cuir s’élevait bien au-dessus des buts de Luciani (36e). Corte aurait même pu rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Mais l’arbitre de la partie ne voyait pas la main de Zamboni dans sa surface. Malgré les protestations cortenaises, M. Baert restait de marbre (41e) !