Football N3 : Le Gallia Lucciana accueille l’OGC Nice pour l’ouverture du championnat.

Les ambitions restent mesurées pour cette nouvelle saison, l’entraîneur Tchouki Corlija s’attendant à des rencontres difficiles : « Le championnat sera très relevé cette saison avec des équipes comme Furiani ou Cannes et d’autres qui se sont bien renforcées comme l’ambitieux Athlético Marseille (ndlr : ex Consolat). On s’attend à un championnat relevé et plus compliqué que l’an dernier. On visera le maintien ».





Les dirigeants qui souhaitaient conserver l’ossature de la dernière saison ont quand même recruté plusieurs joueurs : L’attaquant Jean-Jacques Mandrichi, qu’on ne présente plus, en provenance d’Istres, Nicolas Baghioni, attaquant ( Tours), Amine Boutrah, attaquant (SCB), Steven Inzerillo, défenseur (FC Bastia-Borgo), Jérôme Sonnerat, défenseur (FCBB), Lucas Trikki, milieu, (Châteauroux) et Antoine Casta, gardien, (Etoile Filante Bastiaise).





« Nous tenions à prendre des joueurs locaux » poursuit le coach. « Des joueurs au tempérament corse, imprégnés de la mentalité insulaire, qui s’impliquent au quotidien. On a doublé les postes ou comblé les manques. Ce sera un groupe mêlant joueurs d’expérience à jeunes ».





Coté staff, l’ancien joueur professionnel Pascal Camadini, directeur sportif, donnera son éclairage d’expert et sera souvent aux cotés de Tchouki Corlija. Un plus assurément pour le club. « Nous avons fait une bonne préparation. Le groupe a bien bossé, on a fait des réglages et les matchs amicaux intéressants ».

Le Gallia entamera sa saison par deux matchs à domicile. Ce samedi 17 avec la réception au complexe Galletti (15h30) de la réserve de l’OGC Nice et le 24 du nouveau promu, l'US Corte ou ... le FC Balagne (décision de la FFF le 16 août !).