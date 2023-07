Football : Lisandru Olmeta signe son premier contrat pro à Lille

Il était convoité par de nombreux clubs, mais Lisandru Olmeta a finalement choisi le LOSC pour signer le premier contrat professionnel de sa carrière. Lié à la formation lilloise jusqu’en 2026, le jeune gardien corse est fier d’intégrer l’équipe nordiste. “C’est une immense fierté. Je suis ému de signer dans un club comme le LOSC. J’ai faim, je suis hyper excité de commencer sous ce maillot. Le LOSC m’a montré toute sa confiance, je me suis senti très bien dès les premiers contacts”. a-t-il indiqué dans un communiqué de presse diffusé ce 1er juillet par le club.



Aspirant depuis trois saisons à l’AS Monaco, son contrat avait pris fin le 30 juin dernier. Il avait notamment remporté la Coupe Gambardella avec le club de la principauté le 29 avril 2023. Attiré par Lille pour ses qualités sur la ligne et sa taille (1m90), le fils de Pascal Olmeta doit aussi sa première signature en pro, à son palmarès. Ses 11 sélections, chez les Bleuets en U17, lui ont permis de remporter l’Euro l’année dernière en France. Lisandru a aussi eu le droit à deux apparitions en équipe de France U18.



Désormais, le gardien de 17 ans veut : “Tout donner. Être le meilleur possible pour le collectif. Apporter à l’équipe et ensuite, atteindre le haut niveau avec le LOSC”.