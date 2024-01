Football : Le Sporting en préparation à Portivechju

L’effectif de Régis Brouard, qui devra composer sans Dylan Tavares et Facinet Conte retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations, est présent dans la Cité du Sel avec sa première recrue hivernale à savoir le latéral gauche international marocain U23 Mohamed Souboul formé au Raja de Casablanca club avec lequel il a remporté deux titres nationaux. Joueur technique et très présent dans les duels, Mohamed Souboul s’est engagé pour deux saisons et demie avec le Sporting. Jusqu’en juin 2026. Le tout nouveau pensionnaire du SCB rejoindra ce soir l'effectif bastiais dans l'extrême sud.



Demain à 16 heures le SCB jouera sa première rencontre amicale contre la formation de Nationale 2 de l’AS Furiani-Agliani, avant d’en disputer une seconde samedi à Monaco face à la formation Elite Asémiste.

Les choses sérieuses reprennent le samedi 13 janvier avec la réception du leader angevin sur la pelouse de Furiani. Un gros morceau d’entrée de jeu pour les Bleus qui occupent, pour l'heure, la quinzième place du classement.