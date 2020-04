Football : Le Sporting en N1 !

Le COMEX a décidé d’arrêter toutes les compétitions de cette saison 2019-2020 et a retenu le système d’une montée et une descente au minimum pour les championnats de Ligue et de District. Chaque instance régionale et départementale aura la latitude d’augmenter les accessions et relégations avec comme seule limite de ne pas faire des groupes de plus de 14 clubs.





Pour les compétitions régionales

Pour les compétitions des Ligues et Districts, au sein desquelles la plus grande diversité de règlements prévaut, les décisions suivantes ont été prises (hors championnats organisés sur une année civile)

– arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués

– fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés

– départage des clubs à égalité en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, application de critères fixés par la Fédération

– limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec la disposition réglementaire prévoyant l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances

– fixation du nombre de montées en fonction des règlements prévalant pour la compétition concernée

– le dimensionnement des poules sera limité à 14 équipes au maximum





Pour les compétitions nationales (hors N1 et D1 féminine)

Le mode de fixation des classements sera identique à celui qui a été arrêté pour les championnats de Ligues et de Districts (ci-dessus). Les montées et les descentes seront décidées selon les règlements habituels de chacune des compétitions concernées. Une solution spécifique sera également mise en place pour les championnats nationaux se terminant par une phase d’accession/relégation.





Pour le championnat de National 1 : On pourrait reprendre la compétition !

« Compte tenu de la possibilité de repousser plus facilement la date de fin de saison et donc de terminer dans de bonnes conditions d’une part, et de l’enjeu sportif de la fin de saison d’autre part, barrage d’accession au monde professionnel, il est décidé de poursuivre le travail sur les possibilités de reprise du championnat » indique Noël Le Graet, le président de la FFF. Le FCBastia-Borgo, 13ème avec 2 matchs de retard et le GFCA, actuellement relégable, pourraient donc reprendre le championnat bientôt. Rien n’est acquis toutefois. «C’est une solution raisonnable » commente Antoine Emmanuelli, président du FCBB et vice-président de la Ligue Corse de Football. «La FFF se laisse encore quelques jours de réflexion. En ce qui concerne le FCBB, vu notre classement, nous sommes à 90% en National donc peu concernés. En tant que vice-président de la LCF, je regarde aussi du coté de l’ACA qui est barragiste pour la L1 et du GFCA qui pourrait se sauver si la compétition reprenait ».

Du coté du GFCA, on préfère attendre la décision finale de la FFF pour réagir mais «On sera prêt s’il faut reprendre, sachant que l’important c’est la santé » souligne Nicolas Gennarielli, entraineur adjoint du Gaz.





La FFF a donc étudié l’ensemble des informations sur l’évolution de la situation sanitaire pour statuer sur le devenir des championnats amateurs.

C’est ce qu’a expliqué N.Le Graet au sortir de la réunion de ce jeudi : «Le souhait de la Fédération était que l’avancée de la lutte contre la pandémie permette une reprise des compétitions amateurs et jeunes et des écoles de football cette saison, car c’est sa responsabilité sociale de permettre au plus grand nombre de passionnés de football de pouvoir pratiquer. Nous devons aujourd’hui nous résoudre à constater que, au regard des conditions nécessaires pour vaincre le Coronavirus, ce souhait devient irréalisable pour la quasi-totalité de nos compétitions.





Aussi, le Comité Exécutif de la FFF a-t-il décidé de l’arrêt définitif des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins), des championnats nationaux futsal, du National 3, du National 2 et de la D2 féminine.

La FFF sera particulièrement attentive au fait que, si la reprise peut avoir lieu pour ces deux championnats, elle s’opère dans les meilleures conditions possibles à tous points de vue tant pour les clubs que pour les joueurs concernés. L’ensemble de ces dispositions et les précisions nécessaires à leur application sont précisées dans une décision intégrée au PV du Comité Exécutif. La FFF souhaite contribuer, par cette décision comme par ses actions de soutien aux soignants, aux efforts de tous afin d’endiguer le fléau qui nous touche.

Elle souhaite aussi que le football puisse, lorsque nous aurons réussi à battre le Coronavirus, contribuer comme il sait le faire au vivre ensemble, et au mieux vivre ensemble. Dans les prochains jours, un plan massif de soutien au football de base sera adopté, afin de soutenir le redémarrage des clubs pour la saison prochaine et de faciliter l’accueil de nos licenciés, en particulier les plus jeunes d’entre eux.





La FFF travaillera également à un appui aux clubs pour que l’activité d’accueil des licenciés puisse redémarrer dès que cela est possible, partout où cela est possible. Nous sommes convaincus que le football joue un rôle à part dans le lien social, et doit prendre toute sa place dans le redémarrage de notre pays. Soucieux de ne pas faire peser plus longtemps d’incertitude sur les clubs concernés, le Comité Exécutif souhaite préciser dès aujourd’hui les conséquences sportives qu’il convient de tirer de cette décision. Consciente du caractère exceptionnel de la situation, la FFF a organisé une large consultation des acteurs du football, de leurs organisations représentatives, des Ligues et des Districts. Elle remercie notamment les représentants élus du football amateur pour la richesse de leur contribution au débat. Sur ce fondement, une solution harmonisée sur le territoire a été conçue, conciliant exigence sportive, adaptation au contexte, reconnaissance des efforts accomplis par les clubs et cohérence avec les règlements en vigueur ».





Si on s’en réfère à la décision du Comex :

Promus en National

SC Bastia, FC Sète, Stade Briochin, FC Annecy





Relégués en National 3

Lille OSC 2, JA Drancy, Croix IC Football (groupe A), AS Vitré, CMS Oissel, FC Mantois 78 (groupe B), Stade Bordelais, AS Saint-Etienne 2, Montpellier HSC 2 (groupe C), AS Saint-Priest, USM Endoume catalans, Nîmes Olympique 2 (groupe D)





Promus en National 2

Stade Montois, Voltigeurs Châteaubriant, Tours FC, Athlético Marseille, AJ Auxerre 2, FC Metz 2, Canet Roussillon FC, AS Beauvais Oise, SM Caen 2, Stade Plabennec, FC Versailles 78, Hauts-Lyonnais