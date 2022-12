Football : Le SCB s’incline devant une rugueuse Fiorentina (1-2)

Si le stade était loin d’être plein, les supporters s’étaient quand même déplacés en nombre pour cette belle affiche.

Ce sont les joueurs de la Viola qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune ouest. Ils étaient d’ailleurs les premiers dangereux avec à la 8ème minute un centre de Mandragora de la gauche bien repris de la tête par Mendonca au point de penalty mais le ballon passait au-dessus de la transversale de Placide. Si le 1er quart d’heure était équilibré, les italiens allaient vite faire un gros pressing devant les buts du gardien bastiais.

A la 18ème Mandragora s’essayait des 25 m mais là aussi le ballon passait largement au-dessus des cages bastiaises. Sur un contre à la 23ème, Van den Kerkhof pour le Sporting centrait de la droite mais le ballon était renvoyé par la défense florentine.

Les italiens allaient avoir ensuite deux grosses occasions en 2 minutes.

25ème : sur une tête bien ajustée de près de Mendonca, Placide se détendait pour sortir le ballon qui se dirigeait sous sa transversale.

Une minute plus tard nouveau réflexe du gardien sur un essai à bout portant de Mendonca. Le ballon circulait sur la ligne mais NDiaye pouvait dégager. Les bastiais en cette demi-heure de jeu avaient bien du mal à se sortir du pressing italien. Toutefois sur un coup-franc de Sainati des 25 m, le portier italien Gollini voyait le ballon passer tout près de son montant gauche.

Le jeu devenait viril et haché. Les italiens écopaient même de 3 cartons jaunes pour de vilaines fautes.



La première période se concluait par un beau tir de Van Den Kerkhof des 25 m, face au but, qui obligeait le gardien florentin Gollini à se détendre sur sa droite.

Score à la mi-temps 0-0.



En seconde période, le coach bastiais affichait une toute autre équipe avec les entrées de Boucher, Ducrocq, Conte, Guidi, Janneh, Palun, Robic, Santelli, Schur et Talal. Pas mal de changements aussi au sein de la formation transalpine.



Les Italiens reprenaient d’entrée de jeu leur domination mais ce sont pourtant les Corses qui obtenaient la meilleure occasion de but à la 50ème. Sur un corner de la gauche, Guidi piquait le ballon de la tête, obligeant le gardien Cerofolini à une belle parade. Le ballon été repris par Santelli mais un défenseur florentin sauvait sur sa ligne. Dans un match toujours aussi musclé, les visiteurs obtenaient un corner à la 59ème. Le ballon mal dégagé par la défense corse était propulsé par Igor dans la surface sur la gauche de Boucher et malgré sa détente. 0-1.

Les Florentins doublaient la mise à la 65ème par Barak qui en puissance s’était invité dans la surface et battait Boucher d’un tir tendu. 0-2



Les bastiais réagissaient bien par Santelli à la 68ème mais l’attaquant cafouillait son tir et le gardien pouvait s’en emparer. Deux minutes plus tard nouvelle grosse occasion pour Santelli qui sur un centre de Conte tirait au but aux 6 m mais le gardien, battu, était sauvé par Milenkovic qui parvenait à dégager.



Dans la foulée Robic, servait de nouveau Santelli dans la surface mais une fois de plus le gardien Italien était le plus prompt à se saisir du ballon. Si les joueurs de la Fiorentina dominaient dans le jeu, ils s’imposaient aussi largement aux cartons jaunes. Dans le dernier quart d’heure de jeu, la partie était plus équilibrée et logiquement le Sporting revenait au score par Santelli sur un centre de Talal. 1-2 ce sera le score final. Un bon match pour le Sporting face à un sparing partner de haut niveau