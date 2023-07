Football : Le GFCA évoluera en Régionale 2 la saison prochaine

C’était une annonce très attendue par le Gazélec Football Club d’Ajaccio. La Fédération Française de Football a transmis sa décision au club ajaccien ce mercredi : son équipe fanion pourra évoluer en Régionale 2 pour la saison 2023/2024.



« Les dirigeants du club ainsi que toutes ses composantes recrutent tous les joueurs qui voudraient évoluer en R2, afin de constituer une belle équipe et d'écrire une nouvelle page de son histoire », indique le club dans une communication en précisant que « les inscriptions ont débuté et la date limite est fixée au 15 juillet pour les mutations hors période » et que pour tout renseignement il convient de contacter le secrétaire général au 06 25 78 00 92.



Le 30 janvier dernier, la société commerciale du GFCA avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Ajaccio. Un dépôt de bilan qui avait entrainé le retrait immédiat de l’équipe fanion et de la réserve respectivement des championnats de National 3 et de Régional 2.



Lueur d’espoir pour les Gaziers, en février dernier, le tribunal judiciaire d’Ajaccio avait décidé de placer l’association GFCA en redressement judiciaire, permettant ainsi aux jeunes licenciés de continuer leur saison. C’est sur cette structure que le club va désormais s’appuyer pour renaitre de ses cendres.