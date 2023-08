Football : L’USC Cortenais démarre sa 16e saison en N3

L’an passé l’USCC a réalisé une très belle saison en se classant 5e de ce championnat, « «Nous étions 3e à la mi-temps du match de la dernière journée. C’est positif, car nous avons fait mieux que le maintien visé en début de saison. Et surtout, nous avons été plus réguliers que l’année précédente. Nous avons passé des paliers et c’était bien là l’objectif, continuer à progresser. Nous aborderons cette 4e saison d’affilée en confiance », soutient David Faderne, l’entraîneur du club.





Si Les Cortenais ont perdu une partie de leur effectif avec les départs de Pierre-Antoine Mela, Jérémy Roland, Yoan Bocognano, Lisandru Taffani, Elias El Ouabi, en revanche l’ossature a été préservée autour des tauliers du club que sont Jacques-André Luciani et Dimitri Menozzi.

Le club a, par ailleurs, enregistré la venue de 8 recrues avec Jordan Machado (défenseur central), Mayverick Compper (défenseur central), Mourad Aït Bassou (milieu), Melvin Nina (milieu), Christopher Boussemart (attaquant), Alex Salerno (défenseur), Saga Traoré (attaquant) et Fabio Perotto (couloir gauche).

« Nous avons gardé notre meilleur buteur à savoir Stan Segarel, qui a fini avec 16 buts l’an passé. Nous avons conservé une bonne assise et nous l’avons améliorée avec ces recrues dans tous les compartiments du jeu. Des recrues d’expérience comme Compper, qui vient de l’AS Monaco, Perotto, qui évoluait en N2 avec Hyères, ou encore Bousemart qui a joué 15 ans au RC Lens ».

Reste à espérer que la mayonnaise prenne bien et vite entre les anciens du club et les nouvelles recrues.

« C’est le terrain qui va parler. Nous avons beaucoup d’espoirs, car nous avons bien bossé durant six semaines et nous avons vu de très bons contenus dans le jeu lors de nos 5 matchs amicaux, et cela nous rend très optimistes. Je trouve que nous passons un nouveau palier. Reste à voir ce que le groupe va donner en compétition ».

Et la compétition débute dès ce dimanche (15 heures) à Corte contre le Montpellier Hérault Sport Club, réserve de la Ligue 1 et l’un des grands favoris de la compétition. « Nous sommes prêts pour bien débuter par un succès et nous avons beaucoup d’espoirs. C’est la meilleure intersaison que nous ayons réalisée jusqu’à aujourd’hui tant sur le recrutement que sur le travail mis en place avec des joueurs très impliqués », a martelé David Faderne.





Le retour de Jacques-André Luciani

Après avoir décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison passée, le gardien et capitaine emblématique de l’USCC, Jacques-André Luciani, a décidé à 33 ans de rempiler. « Il s’est rendu compte que le foot allait lui manquer et que son fils ne le connaîtrait pas comme footballeur. C’est une sage décision et nous devrons le supporter encore un an », a lancé Faderne dans un grand éclat de rire, « mais blague à part c’est un compétiteur et il a toujours été décisif. Il sait parler aux gars dans les vestiaires. Il sait les motiver dans les situations difficiles. C’est un très bon gardien et c’est un homme exceptionnel ».





Pour le président du club, Jacques-François Colombani, l’objectif premier « est de continuer à faire grandir et évoluer le club dans son ensemble».

«La N3 est la locomotive qui entraîne avec elle les joueurs de Régionale 1 et surtout les jeunes. Nous avons plus de 300 licenciés grâce aussi à l’entente avec Ponte-Leccia, Antisanti et Vezzani et comptons sur la vingtaine de formateurs pour permettre à tous nos jeunes d’être tirés vers le haut pour qu’un jour ils intègrent les équipes seniors. La formation des jeunes est notre principal objectif et si par bonheur les équipes seniors brillent dans leurs championnats respectifs ce ne sera que du positif et source de motivation pour l’ensemble des licenciés ».