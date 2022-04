Football Grand Sud : les "Moustiques" remportent le derby

De son côté, la JS Bonifacio qui recevait Bastelicaccia a concédé le partage des points 2 à 2 dans les dernières secondes après avoir mené 2 à 0..





En Régional 2, une semaine après le partage des points concédé à la Costa Verde, la SVARR a repris sa marche en avant en allant s’imposer sur le terrain d’Eccica-Suaredda sur le score large de 5 à 1. L’équipe du Valincu assurée de monter en R1 et qui ne devrait plus tarder à valider son titre.





Le championnat de Régional 4 était aussi à l’affiche à Sainte-Lucie où en lever de rideau du match SFC-ASPV, la formation de Solenzara face au Niolu a lourdement chuté 6 buts à 0.

Du côté du championnat féminin à huit, l’heure était également au derby avec la rencontre qui a opposé la SVARR à l’ASPV. Les Moustiques se sont imposées 3 à 2 sur la pelouse du stade Jacky Santucci..





Enfin, le Challenge Futsal vivait, ce samedi, à l’heure des demi-finales qui ont vu l’équipe de Bunifaziu disposer, dans la salle du gymnase Libertas, de celle de Bastia Agglo sur le score de 3 buts à 0. Les Bonifaciens ont, ainsi, décroché leur ticket pour la finale qui les opposera au vainqueur du match entre Furiani et L'Empereur.