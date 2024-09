Football Grand Sud : le Sud et Bonifacio passent

Le coup d'envoi pour les clubs du secteur Grand Sud a eu lieu vendredi avec la SVARR (R1) qui rendait visite à la N3 de l'USC Corte. Aujourd'hui, le choc de ce 4e tour a mis aux prises à Sainte-Lucie les deux équipes de N3 du Sud FC et de Borgu.

Enfin les Bonifaciens pensionnaires du R2, après avoir éliminés la R1 de Bastelicaccia au tour précédent recevaient la Costa Verde à Tassistro.

En ouverture de ce quatrième tour vendredi soir à Santos Manfredi, la SVARR a subi la loi cortenaise sur la marque sans appel de 4 buts à 0.





Cet après-midi dans le choc au sommet de ce 4e tour entre le Sud et Borgo, force est restée aux Sudistes qui ont pris le meilleur sur les Borgais 2 à 0 grâce à des buts de Souazara et Ausu en seconde période.

Du côté de la Cité des Falaises, Bonifacio est finalement venu à bout de la Costa Verde aux tirs au but. Les deux équipes étaient dos à dos (0-0) au terme des 90 minutes. Les Bonifaciens se sont imposés 3 tirs au but à 1. Le Sud Fc et la JS Bonifacio représenteront le secteur Grand Sud lors du 5e tour