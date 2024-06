Football Grand Sud : Régional 2, tout se jouera lors de la dernière journée

Si le GFCA est déjà sacré, et depuis longtemps en route pour l'élite insulaire deux places sont encore à distribuer entre l'ASPV, Eccica et Bonifacio. Deux fauteuils pour trois avec l'ASPV qui rendait visite aujourd'hui à Santa-Reparata, Bonifacio qui accueillait Monticellu et Eccica qui recevait La Casinca. Autant dire que les prétendants avaient les faveurs des pronostics.



Les Bonifaciens n'ont pas eu à s'employer pour l'emporter dans la mesure où les Balanins de Monticellu ne se sont pas déplacés dans la Cité des Falaises. Une victoire par forfait pour les joueurs de Stéphane Galmot. De son côté; l'ASPV a dominé, en Balagne, Santa Reparata 5 buts à 0, alors qu'Eccica s'est imposé face aux réservistes de la Casinca 4 buts à 1.



Tout se jouera donc dimanche prochain avec une affiche ASPV - Eccica, haute en matière d'enjeu, et Bonifacio qui se déplacera en Casinca. En cas de succès des Moustiques et de victoire des Bonifaciens en Casinca, les deux clubs se retrouveraient en R1 pour la saison 2024/2025.

Verdict dimanche prochain