Football Grand Sud : Le premier derby de la saison pour la SVARR

En R1 le derby entre la SVARR et l'ASPV était à l'affiche sur la pelouse du stade Jean-Istria. Un match aller que les joueurs du Valincu ont logiquement remporté 3 buts à 0 sur des réalisations de Mandrou et de Diop à deux reprises





Du côté de la R2, Bonifacio qui a obtenu son ticket pour le prochain tour de la Coupe de France rendait visite, cet après-midi, à la réserve de la Casinca. Les joueurs de Stephane Galmot se sont imposés 2 à 0 en terre casincaise.





Enfin en R4, l'heure était également au derby entre l'ASPV et Sotta au stade du Pruneddu, La réserve des Moustiques l’a emporté 3 buts à 1.