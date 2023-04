Football Grand Sud : La SVARR dauphin du Sporting

Cet dimanche après-midi, pour le compte du championnat de Régional 1, la SVARR sur sa pelouse du stade Jacky Santucci a disposé de Bastelicaccia sur la marque de 4 buts à 2. L'équipe du Valincu qui s'empare avec ce succès de la deuxième place du classement derrière le Sporting.



En Régional 2, l'heure était au derby dans l'extrême sud avec la manche retour entre le Sud FC et la JS Bonifacio, alors que les Moustiques rendaient visite à Antisanti.

Le Sud FC n'a pas fait dans le détail, l'équipe du président Marchi s'est imposée 5 buts à 0 dont un triplé de Serge El Ouerghmi. Cette marque a été, aussi, celle du succès de l'ASPV à Antisanti avec un quadruplé de Thomas Cesari.



Enfin du côté du football féminin, la place était faite au Play Off en cette fin de saison avec la rencontre opposant cette après-midi, l'ASPV au GFCBL sur la pelouse du Pruneddu.



Les Moustiques se sont imposés 5 buts à 0 et poursuivent donc leur chemin dans cette compétition.