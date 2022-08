Football : C’est reparti pour l’AS Furiani-Agliani en N2

A l’aube de sa 5ème saison à la tête de l’équipe première, Patrick Videira se veut confiant : « Déjà on a pu garder l’ossature de l’équipe de l’an passé et c’est une très bonne chose car ce groupe vit bien ensemble et possède un bel état d’esprit. Ensuite on s’est renforcé avec des joueurs que je suis depuis pas mal de temps ou que je connaissais. Des joueurs pour équilibrer le groupe, possédant déjà une bonne expérience de ce niveau et capables de jouer le haut du tableau. Ce sont tous des plus-values au groupe de l’an passé, des joueurs avec aussi l’état d’esprit du club et dotés d’une bonne mentalité». Si 8 joueurs sont d’ores et déjà arrivés, le recrutement n’en est par pour autant terminé. « On vise 3 recrues : un offensif, un latéral droit et un milieu de terrain » précise le coach.





Un staff élargi

Coté staff, des recrues aussi. Notamment une demi-douzaine de kiné qui travailleront par roulement, 1 médecin, 2 préparateurs physiques et un analyste vidéo. C’est un championnat difficile qui attend l’ASFA, insérée dans le groupe B, composé de formations de la région parisienne et de l’Est de la France : Ste Geneviève, St Maur, Epinal, Colmar, Bobigny, Belfort, Wasquehal, Metz, St Quentin, Reims, Besançon, Haguenau, Créteil, Boulogne et Fleury.

« On sera assurément le petit poucet, l’équipe au plus petit budget. Ce n’est pas le groupe dans lequel on aurait voulu être mais c’est comme ça. On fera avec. C’est un groupe homogène, très costaud avec des équipes très athlétiques ».





Une bonne préparation

Au sortir d’une bonne préparation, le coach se dit prêt. « On a fait une bonne préparation, souvent dure, intense, avec des matchs de préparation contre des équipes de haut niveau comme le Sporting, l’ACA et Martigues ».

L’ASFA entrera dans le vif du sujet ce samedi soir au Parc des sports Léo Lagrange à Ste Geneviève des Bois. « C’est une belle équipe avec des joueurs cohérents, très athlétiques et on s’attend à un match compliqué. On les a visionnés grâce à notre analyste vidéo car aujourd’hui c’est un atout très important. On y va avec des ambitions même si je devrai composer avec quelques absents pour cause de blessures ou de suspension. Mais cela fait partie des aléas d’une saison. Il y a beaucoup d’attente, de nervosité de la part des joueurs qui ont hâte de reprendre la compétition ».

Quand on parle d’objectif pour la saison, Patrick Videira reste fidèle à sa devise : « On va jouer pour prendre 3 points à chaque match. On est ambitieux et il nous faudra proposer du jeu, mettre du caractère dans le match, de l’intensité dans le jeu, jouer avec nos valeurs, dans la continuité de notre saison de l’an passé ».

Après ce match contre Ste Geneviève, l’ASFA se déplacera une seconde fois en région parisienne, à Fleury Mérogis avant de recevoir lors de la 3ème journée, le 3 septembre, l’équipe d’Epinal.

Devise du club : « Solu sò u piu fortu ma incù à mio squadra sò imbattevule »